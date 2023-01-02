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保養品真能消除皺紋？ 醫師：只在表皮層作用

記者鄒尚謙／台北即時報導
不論是動態皺紋或靜態皺紋，僅透過保養品其實難以消除。（取材自pexels）
不論是動態皺紋或靜態皺紋，僅透過保養品其實難以消除。（取材自pexels）

冬天肌膚乾燥，保養品更是瓶瓶罐罐不可少，淡斑、弭平皺紋、美白等功效五花八門，保養品是否真的有辦法切實達到宣稱的功效？醫師表示，不論動態、靜態皺紋，僅透過保養品其實都很難達到消除的成果，塗抹式的美妝產品，主要的功能還是在保護表皮層，維持油水平衡。

皮膚是人體最大的器官，替我們抵抗外界刺激、微生物入侵，同時避免體液流失、體溫調節、協助新陳代謝。但皮膚逐漸老化時，彈性纖維會開始變得脆弱、膠原蛋白疏落、真皮層變薄，或出現皺紋等現狀，市面上許多保養品也都標榜可以解決上述問題，但效果其實相當有限。

台灣開業皮膚科醫師趙昭明表示，不論是動態皺紋或靜態皺紋，僅透過保養品其實難以消除，因為皺紋是皮膚「真皮層」表皮角質的退化、老化現象，塗抹保養品只是在「表皮層」上覆蓋皮膚角質，能夠讓皮膚表皮的角質看起來比較光滑、水潤，外觀上細紋就不會那麼多。

趙昭明說，冬天的的保養重點主要是在保濕，天氣愈冷皮膚上的水分、油脂就更容易流失掉，皮膚就顯得更加粗糙有細紋，因此冬天就要用油脂較多的保養品，讓角質層表皮達到穩定狀態，用油性的乳液才能將水分抓住，反之，夏天就可選擇偏水性的乳液。

此外，冬天太陽不像夏天那麼大，但仍是需要做好防曬。趙昭明說，一年四季都有紫外線，冬天指數較低，但陽光比較大的時候，長期曝曬仍會造成傷害，冬天、夏天、雨天 、晴天，基本上都要做好防曬，冬天選擇防曬係數SPL 20以上、PA++以內，即可達到良好的保護作用。

食藥署也提醒，消費者選購化妝品、保養品時，不要相信誇大不實或具有醫療效能之宣稱，選購時要特別小心留意，才不會瘦了荷包又無法達到預期效果。

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