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嬰幼兒難表達冷熱 5事父母別做

黃寅
嬰幼兒因難表達冷熱感受，家長在照顧時要特別留意。（取材自pexels 攝影師：RODNAE Productions）
嬰幼兒因難表達冷熱感受，家長在照顧時要特別留意。（取材自pexels 攝影師：RODNAE Productions）

天氣冷，醫師提醒，大人常用的暖爐、電毯、發熱衣、暖暖包，因為屬於局部熱源，使用不慎恐讓幼兒燙傷，建議勿用，應採取洋蔥式穿搭、戴上帽襪，以及室內可開暖氣，才是最安全有效的抗寒法寶。至於，有些家長想帶小孩賞雪、堆雪人，他也擔心夜裡恐失溫，建議最好不要。

台灣台中市茂盛醫院兒科醫師簡佳裕說，要幫嬰幼兒保暖的安全方法就是洋蔥式穿搭，衣服不需太厚重，要視環境隨時穿脫，只要胸腹部的核心溫度夠，就不會受寒。

1.避免局部性熱源：

頭部是血液循環較快的部位，幼兒的髮量不多，戴帽子會有很好的保暖效果，手與腳也可適時穿上手套、襪子。室內則可使用暖氣，溫度維持在華氏75至77度，因為熱源穩定且持續，溫度也適中，能避免暖爐這種局部性熱源發生燙傷等危險。

2.避免長時間外出賞雪：

簡佳裕說，冬天天氣寒冷，很多人外出賞雪、堆雪人，但建議最好不要帶嬰幼兒去，因為夜晚容易失溫，而幼兒卻不會說話，無法及時喊冷。

3.發熱衣可能有反效果：

發熱衣雖可將水氣排除在外，但幼兒一流汗反而把水氣包在發熱衣裡面會更冷，而電毯和暖暖包產生溫度可持續高達華氏104度以上，恐燙傷起水泡，反而更危險。

4.避免泡湯、洗澡水過熱：

簡佳裕說，泡湯、洗熱水澡也都不適合幼兒，下水洗澡前應用手背試過水溫，勿超過華氏104度，避免孩子燙傷。

5.避免與大人同床：

簡佳裕也呼籲家長千萬不要怕幼兒受寒就抱到大床同眠，以免發生被子堵住口鼻，或受大人擠壓而發生猝死的意外。

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