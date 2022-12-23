冬至吃湯圓 胃腸肝膽科醫點名「這些人」不建議

圖片來源 ／健康醫療網

冬至到來，家家戶戶吃湯圓，祈求凡事圓滿、闔家團圓，也象徵「又長大一歲」。但湯圓為糯米製品，是高澱粉、高油與高糖的組合，且吸水率強、黏性極高，在腸胃裡的蠕動較慢，大量食用容易讓無法分解的澱粉在腸道裡造成細菌發酵，產生氣體，導致腸胃不適，食用時需格外小心。

湯圓屬非低蛋白 這些族群要慎食

吃湯圓隱藏著許多健康風險，台灣台北慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師指出，湯圓屬於非低蛋白的主食類，患有慢性腎臟病的民眾，不宜作為主食類的選擇；且甜餡湯圓的花生和芝麻口味屬於含高磷的食物，不管是慢性腎臟病或透析中的民眾，為避免血磷過高，都不建議攝取。

至於糖尿病 患者，因湯圓的外皮為糯米，各種餡料也多是含糖製品，例如豆沙、蓮蓉等，相對於日常普遍食用的米飯而言，淺嚐即可，避免血糖 過高。

攝取過多影響消化 連帶恐害情緒不佳

不僅如此，攝取過多湯圓會造成肥胖 的負擔，對於腸胃道的衝擊也大，肚子有開過刀、有腸沾黏病史，或是長期有便秘的患者亦應注意攝取的份量。

除了食物跟腸內細菌的交互作用會造成脹氣，情緒也會影響到消化功能，人體的腸胃蠕動是靠自律神經掌管，自律神經會受到情緒、壓力等影響，所以本身比較焦慮、壓力比較大的人，就比較容易產生脹氣或是消化不良的症狀。

細嚼慢嚥＋控制份量 避免消化不良

陳至翔醫師提醒，有慢性疾病或平時即有消化不良症狀的民眾，食用湯圓前宜諮詢胃腸肝膽科醫師或營養師評估攝取量。且進食時要細嚼慢嚥及控制份量，或搭配適量的蔬菜水果，加上飯後運動，促進腸胃蠕動、幫助消化。

值得一提的是，倘若肚子越來越脹，甚至出現絞痛、阻塞的症狀，就得盡速就醫，尋求專業治療。

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資料來源：健康醫療網

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