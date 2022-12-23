我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

冬至吃湯圓 胃腸肝膽科醫點名「這些人」不建議

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

冬至到來，家家戶戶吃湯圓，祈求凡事圓滿、闔家團圓，也象徵「又長大一歲」。但湯圓為糯米製品，是高澱粉、高油與高糖的組合，且吸水率強、黏性極高，在腸胃裡的蠕動較慢，大量食用容易讓無法分解的澱粉在腸道裡造成細菌發酵，產生氣體，導致腸胃不適，食用時需格外小心。

湯圓屬非低蛋白 這些族群要慎食

吃湯圓隱藏著許多健康風險，台灣台北慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師指出，湯圓屬於非低蛋白的主食類，患有慢性腎臟病的民眾，不宜作為主食類的選擇；且甜餡湯圓的花生和芝麻口味屬於含高磷的食物，不管是慢性腎臟病或透析中的民眾，為避免血磷過高，都不建議攝取。

至於糖尿病患者，因湯圓的外皮為糯米，各種餡料也多是含糖製品，例如豆沙、蓮蓉等，相對於日常普遍食用的米飯而言，淺嚐即可，避免血糖過高。

攝取過多影響消化 連帶恐害情緒不佳

不僅如此，攝取過多湯圓會造成肥胖的負擔，對於腸胃道的衝擊也大，肚子有開過刀、有腸沾黏病史，或是長期有便秘的患者亦應注意攝取的份量。

除了食物跟腸內細菌的交互作用會造成脹氣，情緒也會影響到消化功能，人體的腸胃蠕動是靠自律神經掌管，自律神經會受到情緒、壓力等影響，所以本身比較焦慮、壓力比較大的人，就比較容易產生脹氣或是消化不良的症狀。

細嚼慢嚥＋控制份量 避免消化不良

陳至翔醫師提醒，有慢性疾病或平時即有消化不良症狀的民眾，食用湯圓前宜諮詢胃腸肝膽科醫師或營養師評估攝取量。且進食時要細嚼慢嚥及控制份量，或搭配適量的蔬菜水果，加上飯後運動，促進腸胃蠕動、幫助消化。

值得一提的是，倘若肚子越來越脹，甚至出現絞痛、阻塞的症狀，就得盡速就醫，尋求專業治療。

【延伸閱讀】

治療肢端肥大症新契機 新型注射器有助降低疼痛

冬至吃湯圓易消化不良 2招配1茶飲防脹氣


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56283


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肥胖 糖尿病 血糖

上一則

肝也會結石 6旬翁尿液顏色變深 醫揭「常見症狀」

下一則

天冷睡前喝羊肉爐竟胸口灼熱 中醫揪地雷吃法

延伸閱讀

冬至甜鹹湯圓營養師教你這樣吃 暖心過冬無負擔

冬至甜鹹湯圓營養師教你這樣吃 暖心過冬無負擔
總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫
每天運動「？」分鐘有助紓壓 專家：跳繩不受空間限制

每天運動「？」分鐘有助紓壓 專家：跳繩不受空間限制
冬至溫暖吃湯圓 營養師授不怕胖飲食祕訣

冬至溫暖吃湯圓 營養師授不怕胖飲食祕訣

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
蘋果燉雞湯。（本報資料照片）

預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

2022-12-16 02:00

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路