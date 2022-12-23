我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

兒童咳不停 恐進入「免疫負債」期

游振昇
光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例都有明顯增加。（圖：光田綜合醫院提供）
光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例都有明顯增加。（圖：光田綜合醫院提供）

新冠疫情進入第3年，台灣防疫措施逐漸放寬，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例都有明顯增加的趨勢，醫師說這代表幼兒在這時期，進入了「免疫負債」的陣痛期。

台灣光田綜合醫院小兒科黃中明醫師指出，所謂「免疫負債」是指兒童在這3年期間幾乎沒有接觸到各種傳染病的病原體，免疫系統缺乏訓練，突然面對各種病毒時，可能出現頻繁生病的狀況，兒童本來應該在3年內逐漸更新的病毒碼，因為防疫措施缺少機會磨練，就像欠債一樣，免疫力要在短時間內密集受訓「還債」。 

黃中明說，近期門診中久咳不癒的患童確實有增加的趨勢，這些小病童有些近期曾確診，但大多是從未確診，多數孩子可能已經在診所輾轉治療多次未見改善而轉來醫院。

單一病毒的感染不至於讓兒童咳好幾個月，黃中明表示，經過抽絲剝繭發現這群小朋友主要分成三大類，第一類是反覆感染狀況，同學流行什麼病毒全部跟隨一輪，舉凡A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒無役不與，也造成父母感覺咳嗽從未停過。

第二類是次發性細菌感染，如黴漿菌、肺炎鏈球菌感染，這類兒童如果沒有確認病因並施予特殊抗生素則不會痊癒，第三類也是最容易被家長忽略的氣喘發作。 

門診常很多父母聽到小孩是氣喘，常問「我的小孩又不喘」，黃中明說，因為不喘才會沒有及時發現，兒童氣喘不一定以「喘」來表現，常見的症狀有「咳很久」、「夜間咳」、「跑步咳」、「變天咳」等，至於胸悶、呼吸困難、呼吸窘迫、喘鳴聲明顯這些症狀出現時往往已經很危險。

他說，有些小孩可能有家族氣喘史，有些從嬰兒期就有異位性皮膚炎，甚至有些根本沒有任何危險因子，但就在一次病毒感染後氣喘體質被引發。 

黃中明說，孩童咳嗽原因眾多，如果家中兒童久咳不癒，一定要請兒科專科醫師仔細問診、並安排適當檢查，才能對症治療。

流感 防疫 疫情

上一則

天冷睡前喝羊肉爐竟胸口灼熱 中醫揪地雷吃法

延伸閱讀

【食力】除了新冠還有流感！這些食物可以保養喉嚨、提升免疫力 幫助你對抗冬天病毒！

【食力】除了新冠還有流感！這些食物可以保養喉嚨、提升免疫力 幫助你對抗冬天病毒！
美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬
為官方防疫成果唱讚歌 新華社：病毒弱了，我們強了

為官方防疫成果唱讚歌 新華社：病毒弱了，我們強了
流感升溫 費城人打疫苗僅2成 衛生官員籲老人小孩快接種

流感升溫 費城人打疫苗僅2成 衛生官員籲老人小孩快接種

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
蘋果燉雞湯。（本報資料照片）

預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

2022-12-16 02:00

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路