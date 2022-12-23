預立醫療方式 善終由自己決定

九旬婦人到院前已無心肺功能（OHCA），陪同就醫的女兒決定急救，插管、電擊、壓胸，最後送到加護病房。等到其他子女趕至醫院，看到老母親吃盡苦頭，相互指責，吵成一團；即使該個案曾提「年紀大了，不要急救」，但無書面證明、相關資料，以致臨終前還需承受折磨。

台灣淡水馬偕醫院安寧病房主任、放射腫瘤 科資深主治醫師嚴從毓表示，類似場景不斷在病房上演著，家庭成員在家人離世之前爆發紛爭、衝突，甚至大打出手，這絕非躺在床上的患者所願意見到的場面。

淡水馬偕醫院腫瘤內科病房護理長吳秀春表示，不少家庭成員在面對家人臨終時，常亂了手腳，不知病人意願；最怕的是，到了病人危急之際，家屬尚未取得共識，此時，醫師只能為病人插管，裝上維生儀器，但往往病人經歷一番折騰，仍回天乏術，家人間的隔閡也難以修復。

根據統計，僅約一成八是由病人親自簽署「不急救意願書」，但大多數的病人到了疾病末期時才會討論是否「不施行急救」（心肺復甦術）。

「逝者安心、生者平靜，才能算是修畢人生最後一堂課。」嚴從毓提醒，每個人都應預立醫療決定，以書面方式，選擇善終。這不只是癌症 末期病人才需面對的課題，在病人自主權利法保障下，任何人都有權決定自己臨終狀況。

淡水馬偕醫院31病房護理師們長期照顧癌症病人，常目睹病家成員因缺乏共識，衍生許多爭端與悲劇，為此，製作「急救實境說明」影片及手冊，讓病人及家屬清楚急救的措施與過程，希望做出最佳決策，減少非預期性急救。