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【食力】除了新冠還有流感！這些食物可以保養喉嚨、提升免疫力 幫助你對抗冬天病毒！

/ 陳勇利
冬天流行病毒眾多，5種食物可以保護喉嚨。（本報資料照片）
冬天流行病毒眾多，5種食物可以保護喉嚨。（本報資料照片）

新冠病毒還沒完全過去，流感、副流感、腺病毒以及呼吸道融合病毒也逐漸增多，有哪些健康對策可以對抗冬天病毒？有哪些方法可以保護喉嚨？陳勇利博士提供這半年來、病患常問的新冠相關問題與解答。

冬天流行病毒眾多 保護喉嚨的5種食物推薦！

冬天這些致病菌造成的呼吸道問題中、最常見的是咳嗽，要多吃什麼、才能保護喉嚨？陳勇利博士建議多吃下列食物：

1、粉光養生茶：粉光參比高麗蔘涼、由於粉光參能益氣降火、提神健脾開胃，加上菊花、枸杞子、羅漢果、對於喉嚨滋潤、相當不錯，蠻適合壓力大、工作忙碌的人身上。

2、蜂蜜檸檬生薑水：蜂蜜本身性涼、檸檬則富含維他命C，生薑也是一種有效的免疫系統的幫助者，中國與印度醫學常用來舒緩消化道與幫助免疫系統，我自己門診中也常泡這個來保養喉嚨。

3、冰糖雪梨：梨子的皮、對肺很好，建議洗乾淨就好、不要削掉皮、直接做成冰糖雪梨。

4、綠茶：綠茶中的兒茶素具有抗菌的功效，加入枸杞跟甘草，對於緩解喉嚨不舒服及咳嗽症狀、效果更好。

5、多吃優質蛋白質：日星木村拓哉的養生食物之一就是納豆，建議喉嚨不舒服、不妨多喝豆漿、味噌豆腐湯等。

陳勇利博士收集常見的新冠相關問題如下：

一、如何才算是二次確診新冠？

如果有下列2個條件，就是二次確診：

1、距離第一次確診14天到3個月內、原症狀惡化或者發燒、有新的呼吸道症狀，PCR或快篩陽性者。

2、距離第一次確診3個月之後、PCR或快篩陽性者。

二、2022年冬天、如何預防流感合併新冠感染等的多重感染？

由於這3年來受新冠疫情影響，人類對於流行性感冒病毒的抵抗力大幅下降，形成所謂「免疫負債」的問題。根據推估，2022年對於流感的易感染率，將會是往年的6成以上，也就是說，全人類大概會有1成5到2成的人會受到流感病毒的侵襲。陳勇利博士建議下列這些高風險的族群：6歲以下、大於65歲以上，本身有慢性疾病或慢性肺病變者，要特別留意。

如何預防多重病毒感染？除了接種疫苗之外，最重要的是提昇自己的免疫力，因為除了流感病毒與新冠病毒外，對於大部分病毒都沒有特效的抗病毒藥。提昇免疫力有3種有效方式，請看上回陳勇利博士的食力雜誌專欄。

三、新冠感染如何跟感冒或流感作區分？

這兩者的確很像、不過還是有兩點不一樣：

1、新冠感染的「潛伏期比較長」、可能有1～14天左右，流感潛伏期大約在1～4天左右，而且變嚴重的速度非常的快，可能昨天還好好的，今天就突然發高燒以及全身痠痛，所以如果「突然」不舒服，很有可能會是流感。

2、新冠肺炎會有「下呼吸道症狀」，下呼吸道是指氣管、支氣管及肺部，新冠肺炎患者可能會出現胸悶、胸痛。 咳嗽時胸骨後方疼痛等下呼吸道肺炎症狀。新冠肺炎患者比較不會肌肉痠痛，流感患者則比較會肌肉酸痛，不過，陳勇利博士建議、判定是不是新冠或者感冒，交給醫師就對了。

四、什麼症狀、表示有可能是新冠重症？

再次確診新冠的患者、往往比較疏忽、不再擔心重症，這裡、陳勇利博士要叮嚀大家，每次感染、都要審慎對待，如果確診、就必須落實監測：

1. 血氧濃度要維持在95%以上。

2. 血壓要維持在120/80mmHg以下。

3. 體溫要維持在攝氏37.5度以下。

如果症狀比起上述3者嚴重者，建議要注意可能是新冠重症。

五、有長新冠症狀的朋友、要多吃什麼？養生花草茶DIY？

冬天本來就令人覺得容易疲倦想睡、如果有長新冠症狀（腦霧、疲倦、胸悶、呼吸困難），以中醫的角度來看長新冠、多屬於血瘀的範疇，陳勇利博士建議以能改善血液循環的方式為優先，例如盡量用地中海飲食方式、多補充維生素以及水分，這些都有助於改善血液循環與長新冠。

胸悶屬於氣滯、疲倦屬於氣虛。花草茶DIY：粉光蔘3公克、山楂3公克、台灣國產菊花1公克、紅棗5公克、枸杞5公克、泡300c.c的熱水，這款養生花草茶酸酸甜甜的，還不錯喝。

六、有沒有什麼方式、可以有效減少辦公室的冬天新冠確診或者其他病毒感染？

各位還記得在新冠2020年剛開始流行時、日本有個「氣溶膠」實驗，證明氣溶膠是傳染新冠的重要途徑之一，根據一項喬治亞的研究顯示，利用開門窗可以減少新冠確診高達30％，陳勇利博士的建議是，冬天、也不會太熱了，少開冷氣、多開窗戶、多用電扇，應該是預防新冠與其他病毒感染的最便宜方式了。

七、為何吃冰容易感冒或得新冠？中醫的理論是？

吃冰、往往是追求一種清爽的感覺，可是由於身體吃了冰、表面血管會收縮、反而不容易排汗，不排汗、免疫力下降，自然容易感染新冠或者流感，尤其是新冠確診患者往往會以發燒、喉嚨疼痛等中醫屬於溫熱病，正需要用發汗來治療，所以吃冰、陳勇利博士真的建議要戒掉，更何況，親愛的朋友，都已經是冬天了，冰品可以收起來了啦。

八、第二次確診新冠肺炎、會更嚴重嗎？

會不會更嚴重、最重要的關鍵點是「時間點」以及自己面對感染的態度與積極度。「時間點」指的是距離上次感染的「時間距離有多長」，上一次感染後康復，體內都會有抗體，這些抗體免疫力一般持續約3到4個月，接著保護力就會開始消退。再次感染的症狀可能會比第一次溫和，不過還是會喉嚨痛、頭痛、疲勞、咳嗽、鼻塞、肌肉痠痛，全部症狀持續好幾天。尤其是長輩老人、免疫功能低下或有其他醫學慢性疾病狀況者，還是建議正確用中藥提昇免疫力、室內戴口罩、以及避免待在人多擁擠的地方。

九、多吃維生素D可以增加抗新冠病毒？

最近被門診病患問到爆，原來是西班牙有一家醫院做實驗發現：多補充維生素D3的病患、其死亡率、進加護病房風險都減少了。事實上、維生素D並不是多吃多好，因為維生素D是脂溶性，吃多了反而排不出去，會更糟糕。事實上，任何人如果能補一補原來就缺乏的營養素，就會很健康。我在食力雜誌專欄有也提到過補充維生素可以幫助抗新冠，歡迎您參考一下。

十、新冠病毒一變再變、該如何應變？

冬天疫情多變、Omicron病毒株又冒出BA.2、BA.2.12.1、BA.4與BA.5等變異株，不僅持續突變，變異株數量也不斷上升，至今已演化出超過200種變異株，且還在持續演化。應變的方式除了除了維持戴口罩、勤洗手、注射疫苗等防疫措施之外，我最推薦從飲食、生活習慣與中草藥增加免疫系統三管齊下，否則冬天除了新冠病毒、還有流感病毒、肺炎鏈球菌等等，如果能用降龍18掌之亢龍有悔精神、徹底提高免疫力一招來通殺病毒，應為上策。

十一、預防冬天感冒或新冠確診後的調養、有哪些水果不建議多吃？哪些要多吃？

涼性的水果，例如火龍果、鳳梨、西瓜、哈密瓜、香瓜，陳勇利博士建議要少吃，否則可能咳嗽難好、甚至誘發氣喘。如果要加強恢復肺部功能，建議多吃百合或者山藥，這兩個食材對肺部很好。陳勇利博士建議冬天多吃溫熱的水果，像是龍眼、桃、芒果、荔枝、棗子、櫻桃、榴槤。至於平時容易口乾火氣大的朋友，冬天不妨多吃平性的水果，例如葡萄、蘋果、木瓜、藍莓、檸檬等。

守護喉嚨與呼吸道健康 這7類飲食也要避免！

冬天病毒一堆、如何保護喉嚨、讓呼吸道更健康，陳勇利博士、建議飲食上也該多留心少吃下列食物：

1、少吃燒烤炸辣的食物：這4類屬於熱性、熱量也高，容易引起身體發炎，尤其是新冠確診後的朋友、更建議少碰這類食物。

2、少吃甜食：中醫師常說甜食生痰，要保護支氣管、可得少吃一點甜食了。

3、香菸與酒：這2類當然不止對支氣管不好、對身體也不優。

病毒似乎永遠少不了、有沒有新冠，反正、把自己的體力免疫力養好、就是最大的保障、也才能好好的迎接2023新的一年。(本文授權轉載自食力)

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