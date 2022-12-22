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秋冬保肺 醫師教3防、提醒4族

記者張裕珍／綜合報導
醫師說，秋冬「保肺」，慢性疾病族、菸槍族、外出族、肺病陽過族等4族群，要多加防範。此為示意圖。（本報資料照片）
醫師說，秋冬「保肺」，慢性疾病族、菸槍族、外出族、肺病陽過族等4族群，要多加防範。此為示意圖。（本報資料照片）

近年新冠肺炎疫情衝擊全球，雖然疫苗施打率提高，防疫措施逐漸鬆綁，朝與病毒共存方向邁進。中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林說，因為防疫疲乏、流感病毒提早報到，加上海內外旅遊大增等3大原因，今年肺炎及流感死亡人數增加不少，民眾更得要慎防肺炎找上門。

秋冬「保肺」有要訣，胡松林提到「3防4族」衛教觀念，民眾應防範肺炎鏈球菌、新冠肺炎病毒、流感病毒；並提醒慢性疾病族、菸槍族、外出族、肺病陽過族（65歲以上有慢性疾病或曾確診新冠肺炎者）要多加防範，建議接種疫苗，可大幅下降感染、住院及住院死亡機會。

「肺炎鏈球菌是社區型肺炎常見致病菌之一！」胡松林特別提醒60歲以上族群、入住機構、抽菸者或頻繁與小孩接觸族群等，最有機會讓肺炎鏈球菌從鼻咽腔跑到肺部造成肺炎。建議民眾施打肺炎鏈球菌疫苗預防染病，尤其曾感染過肺炎者建議施打，因再次感染機率很高。

台北市社區營養推廣中心營養師吳家彤也分享健康飲食、每周3次固定運動觀念，提醒民眾要注意攝取足夠熱量及蛋白質、優先選擇植物性蛋白質、選擇全穀雜糧類食物及新鮮蔬果、每天喝足量的水，並要減少食用加工食品與油炸食品。

吳家彤特別提醒攝取蛋白質的重要性，補充鈣質也是蛋白質食物來源，若飲用鮮奶會引起腸胃不適，也可以食用無糖優格、無糖優酪乳、起司片取代。此外，抗氧化的彩虹蔬果也不能少、建議白飯可混入糙米增加營養價值，或是每天一湯匙堅果種子補充營養。

蛋白質 疫苗 流感

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