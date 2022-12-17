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網購6徵兆 恐成購物癖

許政榆
醫師指出，購物成癮伴隨著憂鬱、焦慮、強迫等症狀，會同時發生；圖為示意圖。（Getty Images）
醫師指出，購物成癮伴隨著憂鬱、焦慮、強迫等症狀，會同時發生；圖為示意圖。（Getty Images）

網路購物隨科技發展愈加便捷，許多人在家輕鬆購得任何物品。醫師提醒，若民眾買的東西不一定真的需要、甚至要購物消費「才會感到快樂」、買完後常常覺得後悔等，且影響日常生活造成財務問題，可能有「購物癖」購物成癮的徵兆。

20多歲陳先生大學畢業4年，偶爾打零工無正職，近兩年碰上新冠疫情，更時常賦閒在家，日常生活除起居飲食外，多半在房內滑手機、看電視，最近更常常用手機購物，貨物凌亂堆在房內，不僅把積蓄耗盡還欠債，個案媽媽擔心情況失控，趕緊到門診求助如何應對。

台灣書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，這情況很可能是罹患「購物癖」，是一種強迫性購物的心理行為失當障礙，也稱為強迫性購買症、購物成癮、購物狂，概念上泛稱為「非理性購物」。會引起「購物癖」的因素有三，第一，消費購物者因素。第二，商品質量價格因素。第三，消費購物環境不良影響。

陳家駒說，當消費者與商品價值的關係扭曲失衡，消費者本身定力、心態狀況不佳，無法辨識商品價值與價格是否相符，加上網路購物、推銷誘惑，信用卡、線上支付的便利，即使無法看到實際物品，仍忍不住要購買，輕易取得商品，形成非理性消費模式，使消費者宛如「成癮」，沉溺於消費誘惑陷阱，造成錢財損失，生活失常、困難、委靡不振，個人剩餘價值不斷被剝削掏空，更可能沉淪犯罪。

購物成癮常見6個特點：花錢時沒想過自己有多少錢、買入的東西不一定真的需要、買的東西都沒用過、重複買同樣的東西、要購物消費才會感覺快樂，覺得不買不行、購物後經常覺得後悔等。當發現自己有前述特點，且已影響日常生活造成財務問題時，可能有購物成癮的徵兆。

陳家駒表示，購物成癮可透過行為成癮治療、藥物治療、認知行為治療來改善，包括建立理性消費行為、管理財務計畫、謹慎認真理財、練習管控欲望、抗拒壓力誘惑，並遠離不良購買環境。

專家並建議盡量實體消費，了解自己消費的動機，不使用信用卡或預借，避免超過自己付款能力。堅持「需要的消費」而非想要，學習辨識商家商品真假虛實，價格、價值是否合理，認清誘惑及詐騙陷阱。

此外，有時購物成癮也伴隨著憂鬱、焦慮、強迫等同時發生，陳家駒提醒，除了接受醫師治療外，養成規律的生活作息，充足的睡眠，適量的運動，適時舒壓，學習培養正確的理財觀念，都有助於改善成癮的情況。

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