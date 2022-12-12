想吃醃酸梅讓癌友有罪惡感 營養師籲大可不必

癌友療程中想吃醃酸梅，但又擔心醃漬品對身體不好，產生罪惡感。（聯合報系資料照片）

癌症 病患在療程當中，常常會有味覺失調，造成食不知味、食不下嚥狀況，營養攝取因此不足；有癌友療程中只想要吃白稀飯配酸梅，但又擔心醃漬 品對身體不好。但營養師表示，若酸梅能夠幫助癌友刺激食慾，因此多吃了一塊豆腐、魚等蛋白質 ，都可盡情食用，大可不必過度擔憂。

台灣郵政醫院營養師黃淑惠指出，癌友因為服用藥物，或是化學治療、放射性治療因素，時常因為副作用導致味覺改變或摳腔黏膜受損，因此失去了對食物的感受力，但依舊可以順著味覺改變的邏輯進行調整飲食。

「癌友通常對酸味比較遲鈍、對苦味敏感。」黃淑惠說明，若按照癌友的味覺模式，食材上就盡量避免會有任何一點苦味的食物，苦瓜、芥藍菜等等，都可以避開；酸味遲鈍，那就使用重酸、重甜的食材，只要可以引起食慾都相當好。

有位癌友在治療期間，只想要吃一大碗白稀飯，配上一顆醃酸梅，但又怕醃漬品對健康有害，因為罹癌讓她對於吃不健康的食品都有罪惡感。不過，黃淑惠直言，「這當然沒問題。」若是一顆酸梅能夠幫助胃口，多吃下一塊豆腐、一塊魚，那何必怕酸梅，覺得自己不該吃，這其實是不對的觀念。

「即使準備一整桌健康食物，但一點食慾都沒有，一點意義也沒有。」黃淑惠表示，只要能吃得下，建議癌友就順著自己的感覺走，甜的、酸的都可以吃，過程中只要能夠幫助把優質蛋白質、蔬菜、水果也吃下，就能夠達到贏時均衡，對整體健康反而更有幫助。