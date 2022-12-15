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蛋白質差很多 「植物奶」難取代牛奶

陳雨鑫
植物奶相較牛奶在鈣質、維生素等方面略顯不足，應再攝取其他食物達到均衡。（本報資料照片）
植物奶相較牛奶在鈣質、維生素等方面略顯不足，應再攝取其他食物達到均衡。（本報資料照片）

愈來愈多飲品主打「植物奶」，標榜健康、不會有乳糖不耐症。事實上，植物奶並不是「奶類」，而屬於全穀類，也就是富含碳水化合物，植物奶雖然有「奶」字，但完全沒有奶製品特性，像是沒有乳醣，蛋白質含量也極低。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，千萬別以為喝植物奶可以取代牛奶，這觀念絕對是「錯誤」的，兩者完全是不同的東西。

植物奶的來源種類繁多，如豆類、堅果或是穀類。近年在咖啡界非常流行的植物奶為「燕麥奶」，其主成分為燕麥、水、菜籽油等，後續經過食品乳化而成，因此口感激似牛奶。

蘇秀悅表示，燕麥奶在營養分類上屬於全穀類，蛋白質含量低，以240ml計算，蛋白質約1.29g，占整體約4%，熱量約落在127大卡。如果與全脂牛奶相比，以240ml計算，全脂牛奶的蛋白質約有7g，占整體19.2%，總熱量為151大卡。

杏仁奶的調製方式與燕麥奶有所不同，蘇秀悅表示，杏仁奶分兩種，一種以杏仁為主成分，用類似燕麥奶採取食品乳化加工的方式製成；另一種是以牛奶當作主成分，用杏仁當作調味，製成類似「果汁牛奶」。

想辨別購買的杏仁奶到底是哪一種，可以從營養標示中探尋線索。營養標示中，如果有添加脫脂奶粉，就屬於後者，以牛奶為基底的調味杏仁奶；如果標示中僅有杏仁與水以及添加乳化劑等，就屬於前者，不含奶的杏仁奶。

乳醣不耐症改喝植物奶，無法獲得足夠蛋白質。

植物奶是一種全穀類飲品，蘇秀悅表示，對飽受乳醣不耐症所苦的患者而言，植物奶不會引發乳醣不耐，但如果乳醣不耐症的患者，希望透過喝植物奶，得到與牛奶一樣的營養素，那就是錯誤的選項。摒除乳醣不耐症無法攝取的乳醣，牛奶最大宗的營養價值在於「蛋白質」，乳醣不耐症的患者，可改喝豆類飲品，如豆漿、豆奶等，蛋白質比牛奶稍低，但遠高於植物奶。

蘇秀悅表示，植物奶並沒有飲用上絕對的禁忌，而是民眾必須先了解植物奶的特性，也就是它並非「奶製品」，只要認識到這一點，就建議以民眾的「口味」喜好作為考量的依據即可。

誰不適合喝燕麥奶？

由於燕麥奶富含纖維，對於容易脹氣的民眾來說，燕麥奶不宜過量。另外，全穀類富含碳水化合物，正在控制血糖的患者，如糖尿病患者，在喝燕麥奶的時候，需考量是否攝取過多碳水化合物，影響到血糖控制。其餘像是杏仁奶等，熱量低、蛋白質少，正在控制體重的民眾，也許可以考量其熱量低的特性，選擇喝杏仁奶。

植物奶與牛奶成分比較（製表／元氣周報）
植物奶與牛奶成分比較（製表／元氣周報）

牛奶 蛋白質 血糖

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