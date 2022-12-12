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「吃屎」真能治病 幫助恢復腸道微菌叢

王昭月
台灣高醫附設醫院岡山籌設營運處執行長吳登強不計形象戴上「便便帽」，解說糞便與健康的微妙關係。（記者王昭月／翻攝）
台灣高醫附設醫院岡山籌設營運處執行長吳登強不計形象戴上「便便帽」，解說糞便與健康的微妙關係。（記者王昭月／翻攝）

「吃屎」也能治病不是在開玩笑。台灣高醫附設醫院岡山籌設營運處執行長吳登強在台灣醫療科技展解說糞便與健康的微妙關係，指「吃屎」治療法是利用糞便移植方式，有效將腸道內的菌叢恢復，台灣腸道微菌叢植入術已通過特管辦法，可準確對症下藥，達到治療成效。

糞便裡的菌叢 比益生菌多

吳登強在醫療講座上戴上「便便帽」與民眾分享「吃屎也能治病」的奧祕。他表示，許多研究發現，包括急性腸胃炎、偽膜性腸炎、代謝症候群、肥胖、巴金森氏症和自閉症等疾病，都與腸道微菌叢的多樣性和平衡有關，這也是為什麼很多人會補充益生菌，維持腸道健康。

他說，每個人腸道內的微菌叢組成都不同，腸道菌失衡就像花園裡雜草叢生，過去認為吃益生菌就能使腸道好菌增長，但益生菌能補充的種類與數量很少，糞便內的細菌量高達10的12次方，以糞便移植的方式能有效恢復腸道內的菌叢。腸道微菌叢植入治療，是直接改變腸道微生物群的方法，微菌叢植入就像在花園裡植下健康花草，可讓花園恢復生機。

吳登強進一步說明，腸道微菌叢植入治療法是從從腸道健康狀態良好、篩檢合格的人取得糞便，稀釋、濾出雜質後，透過大腸鏡經大腸植入腸道；或經鼻胃管、胃鏡，由上消化道植入腸道，糞便中的好菌存活後在患者腸道中共生，困難梭狀桿菌就會被排除，達到治病。

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