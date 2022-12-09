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3大休閒活動 可降失智風險

邱宜君
長者參加課程學習樂器演奏（見圖）、編織及烹飪，這些活動的認知複雜度比較高，還能兼顧社交、娛樂性和成就感。（Getty Images）
長者參加課程學習樂器演奏（見圖）、編織及烹飪，這些活動的認知複雜度比較高，還能兼顧社交、娛樂性和成就感。（Getty Images）

刊登在8月美國神經學會雜誌的一篇研究顯示，從事休閒活動可降低17%失智風險，其中以認知活動效果最佳，可降低23%失智風險；體育活動、社交活動分別降低17%及7%的失智風險。

複合活動 認知體能兼顧

專家推薦，可交錯從事跳舞、打乒乓球、玩大型撲克牌等有伴又兼具認知或體能的活動，一起化妝也很棒，只要長輩有興趣、能帶來滿足感，就是好活動。

台灣振興醫院精神醫學部主治醫師暨銀光學苑主任袁瑋表示，即使年紀大了，腦神經仍有可塑性，就像鍛鍊肌肉一樣，腦神經連結會「用進廢退」，因此認知活動有助延緩退化。運動可以改善代謝症候群、減少心血管風險、增加腦神經營養因子，這些都能保護大腦，減少血管性失智症和阿茲海默症發生的風險。

人若孤單容易憂鬱，袁瑋指出，長期的壓力和憂鬱對於腦部有害，會造成海馬迴萎縮，海馬迴正是調控情緒和記憶力的重要部位。因此，透過社交活動支持情緒、降低憂鬱和壓力，對大腦有保護作用，可以降低失智風險。

台灣心理復健協會理事長、衛福部八里療養院職能治療科主任張自強表示，失智症是漸進性的神經疾病，無法恢復，只能預防疾病、延緩惡化，非藥物治療非常重要。只要長輩願意動，不論是認知、運動、互動都好，目標就是讓他盡量多做喜歡的活動。

相較於跑步、看電視這類較被動單純的活動，袁瑋特別推薦複合式的活動，例如跳舞和打乒乓球，不止有運動效果，還能訓練反應能力，也能與人互動；與朋友相約打麻將也優於打線上麻將；參加課程學習編織、烹飪、插花、樂器演奏也是好選擇，這些活動的認知複雜度比較高，還能兼顧社交、娛樂性和成就感。

桌遊動腦 可選大張撲克牌

市面上桌遊琳瑯滿目，張自強特別推薦大型撲克牌。大張撲克牌比較好拿，圖和字也比較大，長輩看到這麼大張的牌，通常都很有新鮮感、躍躍欲試。撲克牌成本低、玩法變化多，不論是接龍、分類、配對、加總、比大小、心臟病，規則都不複雜，長輩能玩得很開心、有成就感。

大賣場的DM也很好用。張自強說，把DM剪下來，可以讓長輩玩虛擬購物的遊戲，比方說每人有20美元額度，分組去買東西，看看買東西誰能買最多；DM上豐富的圖片，剪下來留著，可以讓長輩玩拼貼遊戲、做美術創作。如果長輩近期的事情記不得，但較久遠的記憶還清楚，可以加強懷舊元素，例如年輕時的照片、老歌，讓長輩講故事、唱歌，從事傳統節慶活動，這些都不用花大錢，就有很好的效果。

化妝療法 逗樂失智老婦

可以發揮創意的方式很多，但是找出長輩喜歡的活動最為重要。張自強曾經引進日本的「化妝療法」，請了講師來，發給失智老婦每人一個化妝包，結果老婦們打開化妝包就開始動作，根本不需要講師教，就化得不亦樂乎，反應非常熱烈。

袁瑋提醒，家人知道多活動有好處，難免敦促長輩要去做，但長輩可能因為退化或情緒等問題，很難踏出第一步，需要家人幫忙，就像幫孩子準備上幼兒園那樣。例如幫他找課程、找伴、陪他去幾次，都能提高長輩穩定參與活動的機會。

哪些是防失智的好休閒活動？ 製表／邱宜君
哪些是防失智的好休閒活動？ 製表／邱宜君

失智 心臟病 醫學

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