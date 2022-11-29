預防「力不從心」常心臟復健 別讓冠狀動脈心臟病找上門

（圖：健康醫療網提供）

52歲的李先生是工作忙碌的上班族，平時沒有運動習慣，出門散步經常走一小段路就覺得累。這幾個星期以來，李先生發現自己走路約三、五分鐘就會開始感到胸悶、喘不過氣，因此趕緊前往家裡附近的醫院求診。

從「心」健康起來 早期診斷早治療

臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主任楊蕙黛表示，現代人受到生活型態、飲食習慣、以及身心壓力等的影響，冠狀動脈心臟疾病發生比例愈來愈高，而發生的年齡層卻有逐漸降低趨勢。隨著醫療技術高度進展，早期診斷並早期治療冠狀動脈狹窄已不是難事。

訓練心肺耐力 增進日常體能

楊蕙黛主任指出，心肺耐力、肌力與肌耐力、柔軟度、及身體組成（身體脂肪百分比）是「健康體能」的四大要素。而「心肺耐力」是最重要的一項，它包含了心臟、血管與血液、以及肺臟等器官組織，在身體運作時，整體系統性的機能是評量體能最重要指標；且近代醫學 研究已經證實，因為心臟疾病而造成心肺耐力不良，是可以藉由適當的「心臟復健」來改進。

規律運動習慣 延長健康壽命

由於心臟復健的對象，原本就是心肺耐力不佳的病人，在這樣的復健過程中，還是存在著一些意外風險；因此，在醫療院所進行心臟復健時，必須由復健治療師協助，全程監控心跳、血壓 、血氧等狀況，以期盡早察覺異狀，盡可能減低無法預期的併發症 所導致的危害發生。

醫學研究顯示，一般人的心肺耐力在25歲之後，每年大約減少百分之一，而到了75歲左右，心肺耐力大約只有年輕時的一半。可以確定的是，透過適當運動，可以有效改善體能狀況。因此，除了因病需要心臟復健的病人外，每個人都應該要培養持續且規律的運動習慣，促進良好的體適能，一方面減少因為缺乏運動而產生的退化性或慢性疾病，一方面也得以提高生活品質，延長健康壽命。

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資料來源：健康醫療網

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