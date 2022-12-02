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焦慮疫情失眠 4招甩困擾

廖靜清
心悸、肌肉痠痛、呼吸困難、睡眠障礙，都是典型焦慮症狀。（Getty Images）
心悸、肌肉痠痛、呼吸困難、睡眠障礙，都是典型焦慮症狀。（Getty Images）

「醫師，我已經好幾天睡不好了，一下夜咳、一下鼻塞，反反覆覆無法一覺到天亮，是不是得了長新冠？」台灣林口長庚睡眠中心臨床心理師黃彥霖說，疫情造成恐懼情緒，不少確診者康復一段時間後，會有呼吸道症狀，很擔心體內是否殘留病毒。

面對一波波疫情，不論是害怕染疫或是擔心確診的後遺症，想抗疫應該先顧好心理健康。黃彥霖表示，不少人因為胸悶、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀而急著求醫，擔心長新冠找上門，其實心悸、肌肉痠痛、呼吸困難、睡眠障礙都是典型的焦慮症狀。尤其在睡眠困擾方面，民眾常反應輾轉難眠、睡眠中斷、睡眠品質下降、晚上睡不好導致白天嗜睡等。

壓力大作息亂 更會睡不著

心理學「墨菲定律」表述：愈害怕發生的事情，就愈會發生。適度焦慮有助於防疫，提醒自己勤洗手、戴口罩、保持社交距離；過度恐慌反而會出現身體不適，若有鼻塞過敏、緊張型頭痛等症狀，容易因為緊張加重生理症狀。黃彥霖強調，壓力大、作息亂，都是導致失眠原因，若有自律神經失調、睡眠呼吸中止症者，睡眠受干擾的狀況會更嚴重。

黃彥霖分享失眠障礙的治療原則，急性失眠可使用短期藥物，超過3個月的慢性失眠可進行非藥物的「認知行為治療」。認知行為治療是一種心理治療方式，透過了解新冠肺炎、癒後復原養生的「認知」，嘗試睡前閱讀、音樂紓壓、呼吸冥想等方式，可讓身體各部位的肌肉放鬆，慢慢改善睡眠習慣，練習一步一步解除壓力源。

白天多多運動 睡前放輕鬆

認知行為治療主要是協助民眾重新建立睡眠規律，除了睡前放鬆，非睡覺時間也要避免躺床、增加白天的運動量、保持規律生活作息，鼓勵自己自律並徹底執行。

黃彥霖建議，寫下「睡眠日記」追蹤睡不著的原因，重建「應該」、「必要」做的事情，學習控制煩惱的技巧。過度擔心、焦慮的「過度激發狀態」容易適得其反，試著放掉對「睡著」的期待，不讓干擾睡眠的思緒湧上來，也許會有意想不到的效果。

後疫情時代如何身心安適

1 將注意力放在能讓自己內心安定的事情上。

2 規律運動、均衡飲食，提升身心免疫力。

3 練習冥想、靜坐、呼吸，幫壓力找出口。

4 維持勤洗手、戴口罩的習慣，做好防疫。

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