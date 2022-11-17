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9種高纖食物 爆米花、黑巧克力也上榜

王郁婷／資料來源：「預防」雜誌
爆米花。（圖／Pixabay）
爆米花。（圖／Pixabay）

便祕的人要多攝取纖維，但纖維的好處不只緩解便祕，還能降低膽固醇、預防心臟病，減少罹患結直腸癌風險。對糖尿病患而言，高纖食物可預防血糖飆升，增加飽腹感，幫助減輕體重。

吃多少纖維才夠？購買食品的人，可以在包裝盒上看到纖維含量標示；當然最佳的纖維來源，仍是天然蔬果等原型食物，可以上網搜尋它們的纖維含量，試著加總每天吃的纖維量，並逐漸增加直到每天達到35克的標準。

營養師Amy Lee提醒，增加纖維攝取必須採漸進式緩慢增加，讓腸道細菌習慣分解纖維，才能避免短時間大量攝取而引起腹脹不適。

爆米花

看電影吃爆米花還可以增加纖維攝取？以玉米為原料的爆米花，是未經加工的全穀物，但建議自製不含奶油或少油、無糖的原味爆米花，才是健康的選擇。

纖維量：每100克含14.5克纖維

黑巧克力。（圖／Pixabay）
黑巧克力。（圖／Pixabay）

黑巧克力

黑巧克力居然含有膳食纖維？前題是你必須購買可可含量高的黑巧克力，才能攝取到較高的纖維、抗氧化劑和其他營養物質。確保你購買的是70%以上的黑巧克力。

纖維量：每100克含10.5克纖維

酪梨。（圖／Pixabay）
酪梨。（圖／Pixabay）

酪梨

有人把酪梨當水果吃，但它並非高碳水化合物，反而富含大量健康脂肪-單元不飽和脂肪酸，纖維含量也不可小覷，這兩種營養素已證實對代謝與腸道菌叢有益。

纖維量：每100克含5.6克纖維

燕麥。（圖／Pixabay）
燕麥。（圖／Pixabay）

燕麥

燕麥同時含水溶性和非水溶性膳食纖維，可為腸道大掃除，同時也可降低膽固醇。另外，它也富含維生素、礦物質和抗氧化劑。

纖維量：每100克含12.9克纖維

扁豆。（圖／Pixabay）
扁豆。（圖／Pixabay）

扁豆

扁豆是纖維含量非常高的食物，扁豆的熱量也很低，並且富含礦物質和維生素。把扁豆和喜歡的穀物做成扁豆湯，對腸胃道健康是超級食物。

纖維量：每100克含10.7克纖維

奇亞籽。（圖／Pixabay）
奇亞籽。（圖／Pixabay）

奇亞籽

奇亞籽是非常好的高纖食物來源，而且含有大量鎂和鈣，可以加進早餐燕麥片中，或加入不濾渣的蔬果汁，吃進滿滿纖維。

纖維量：每100克含34.4克纖維

覆盆子。（圖／Pixabay）
覆盆子。（圖／Pixabay）

覆盆子

所有漿果都是非常好的食物，其中覆盆子和黑莓含最多纖維，在國內不容易買到新鮮覆盆子，冷凍的漿果可獲得同樣的好處。

纖維量：每100克含6.5克纖維

杏仁。（圖／Pixabay）
杏仁。（圖／Pixabay）

杏仁

堅果成員之一的杏仁，不管取得或攝取都非常方便，除了纖維，還可獲得健康的脂肪和礦物質鎂。

纖維量：每100克含11克纖維

鷹嘴豆。（圖／Pixabay）
鷹嘴豆。（圖／Pixabay）

鷹嘴豆

近年火紅的鷹嘴豆也是膳食纖維的最佳來源之一，還富含礦物質和蛋白質，可以煮熟後用調理機打成泥，作為吐司抹醬或加入沙拉。

纖維量：每100克含12.2克纖維

便祕 心臟病 糖尿病

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