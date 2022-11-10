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天生怕冷手腳凍…「這體質」小心愈進補愈大洞

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

27歲女性小夏（化名），是辦公室行政人員，平時少運動，整日待在冷氣房內，很少進行戶外活動及曬太陽，因怕胖所以刻意控制飲食，喜歡吃生菜沙拉、蔬果汁等生冷食品；小夏初經起便有經痛症狀，近2個月經痛卻加劇，雖然溫敷後有改善，但經血顏色淡紅，且有血塊，排便軟散不成形，又相當怕冷，手腳更是冰涼，因此到奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺門診就診，許醫師望聞問切後診斷小夏為寒阻胞宮，衝任阻滯，使得經血下行不暢而導致經痛，於是開立溫經散寒的中藥並溫灸氣海穴及關元穴，並衛教小夏少吃生冷食品、多運動及曬太陽；調理後的小夏於次月的月經來時經痛大為減輕，且怕冷、手腳冰冷的症狀也緩解許多。

夏天、冬天都會手腳冰冷 恐影響日常

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺說明：中醫將手腳冰冷稱之為「手足厥冷」、「厥逆」，通常是當氣溫降低時，人體的新陳代謝下降，血液循環變慢，且寒冷的氣溫造成末梢血管收縮所導致的現象；一般人陽氣充足只在寒流來襲的時候才手足冰冷，然而有一部分的人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，此時就會建議從內在體質來改善。

「氣鬱」證型恐愈補愈上火

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺指出：「手足厥冷」最常見的中醫證型有「寒厥」、「氣鬱」。「寒厥」就是人們常說的「冷底」、陽虛，陽虛的人體內動能不足以將血液順利地推送往末梢，這樣的人容易全身怕冷、手腳冰冷、面色蒼白、體力差、精神疲憊、拉肚子、身體痠痛，喝熱湯或洗熱水澡、溫敷就會感到比較舒服，這類型的人適合吃一些比較溫補的中藥，像是肉桂、乾薑、紅棗、巴戟天…等，搭配手、足、腹部艾灸也是補充身體陽氣的好方法，平時飲食方面可多食用一些溫熱性的食物，像是蔥、薑、蒜、八角、桂圓、南瓜、羊肉……等，生活上要多進行戶外運動，讓溫暖的陽光照在背後膀胱經固護自身陽氣，也可用吹風機吹或以溫毛巾溫敷勞宮穴、湧泉穴及足三里穴改善手腳冰冷症狀。

許芳綺表示：「氣鬱」的人雖然常常手腳冰冷，但卻不適合進補，這類型的人通常是由於生活與工作壓力大，導致身體內的氣機不暢，氣機鬱阻軀幹而阻擾了陽氣輸佈到四肢末梢，並非真的陽虛。除了手腳冰冷外，往往胸腹是怕熱的，還可能會伴隨有胸腹痛、頭痛等症狀，此時可用一些疏肝解鬱的中藥來調節身體的氣機，若是一味地進補反而會使得氣機鬱滯更嚴重，造成口破、長痘痘、失眠，愈補愈傷身。因此建議此種體質的民眾平素要注意紓壓與休閒活動，放慢生活速度來協助身體恢復正常的氣機運行。

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺也呼籲：民眾若是手腳冰冷又伴隨手指、腳趾發紫、腫脹，要小心心血管疾病是否找上身，須趕緊就醫治療以免耽誤病情。

【延伸閱讀】

手腳冰冷就是體寒？狂進補恐上火　四大類型藥膳大公開

中醫3茶飲5穴位溫和調理　告別經前不適

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55700

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