長痘痘怕留疤？ 參考痘痘藥3使用原則

圖片來源 ／健康醫療網

連假期間總是熬夜追劇、大啖鹽酥雞，撫慰努力上班的自己，但連假即將結束，卻發現到自己滿臉青春痘，那該如何恢復無暇的肌膚呢?

使用抗痘藥品 3要原則莫輕忽

青春痘又稱 「痤瘡」，雖然不是致命疾病，但是如果沒有妥善處理，可能引發皮膚紅腫反應，甚至留下痘疤而影響外觀。為了治療青春痘，民眾可以依自身狀況就醫或到藥局 購買抗痘藥品，食藥署分享，使用抗痘藥品應遵守 「三要」原則:

一、「要」慎選藥品 :

抗痘藥品分為處方藥及指示藥，可視自身狀況，若是嚴重或大面積痤瘡，應尋求專科醫師診治後使用處方藥品；輕度及小面積的痤瘡，則可至藥局向藥師諮詢，購買抗痘指示藥品。各種抗痘藥品不一定適合每個人使用，應確實告知醫療人員自己的身體狀況。

二、「要」遵守用法：

使用抗痘處方藥品，應遵照藥袋標示及醫囑使用；抗痘指示藥品則應依藥品仿單（說明書）及藥事人員指示使用，切勿自行停藥，以免影響治療效果。使用抗痘藥膏前，應先清潔皮膚，薄薄一層塗敷在患部，不可塗太厚或大面積使用。部分抗痘藥品具光敏感性，使用期間應注意防曬；另外育齡婦女使用含A酸藥品，應確實執行必要的避孕措施。

三、「要」注意副作用

用藥期間，要隨時注意身體及皮膚狀況，如果有任何不適，應立即向醫師或藥師回報，嚴重時應盡速就醫，例如使用抗痘藥膏，可能發生局部紅腫、脫皮、發紅，長期使用口服抗生素，則應配合定期追蹤凝血及肝腎功能。

養成良好作息 避免痘痘上身

食藥署提醒，治療青春痘，除應正確使用藥品，養成良好的生活習慣也很重要，平時落實皮膚清潔、控油及適當保濕，減少油炸食品及甜食，維持良好生活作息、不要熬夜，才能減少青春痘的發生。

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資料來源：健康醫療網

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