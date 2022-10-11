除了膽固醇 也要注意三酸甘油脂 脂肪肝恐悄上身

三酸甘油脂過高一般不會出現不適症狀，但若不控制改善，容易造成肥胖、肝臟損傷等問題。（路透資料照片）

46歲的蘇小姐，自知體型肥胖 ，從一年前開始少吃油炸食物，但依舊愛吃甜食，每周也會與朋友聚餐喝酒。近期到醫院健康檢查，血液報告裡的總膽固醇些許超標、高密度膽固醇（HDL，俗稱好的膽固醇）偏低、低密度膽固醇（LDL，俗稱壞的膽固醇）在標準範圍內，但三酸甘油脂卻直飆到552（正常值應小於150mg/dl），並且血液檢驗中的肝酵素（ALT/AST）的數字已呈現紅字，表示肝臟已有發炎現象。再觀看她的肝臟超音波影像畫面，肝臟呈現一片白茫茫，已是重度脂肪肝。醫師隨即警告她一定要改善飲食問題及正視減重、避免飲酒，否則將會朝向肝病三部曲（肝炎、肝硬化、肝癌）一步步邁進。

讓蘇小姐不解的是為何總膽固醇僅超過些許，壞的膽固醇也都控制在標準範圍內，為何卻已有重度脂肪肝還有發炎現象？台灣北投健康管理醫院副院長梁程超指出大多數人在血液報告中只在乎總膽固醇是否超標，再有一點健康觀念的人會注意HDL、LDL，卻都忽略的三酸甘油脂（TG）也非常重要。

梁程超進一步說明三酸甘油酯與膽固醇一樣，都是人體中的脂質。人體攝取油脂、蛋白質 或碳水化合物產生的熱量，未被消耗掉的部份轉變成三酸甘油酯，儲存在肝臟的脂肪細胞中，作為備用能量。長期攝取的熱量高於消耗所需，脂肪累積在肝臟越來越多，進一步會造成脂肪肝的問題。輕度的脂肪肝雖不影響肝功能，但進展到中度或重度脂肪肝，就容易使肝功能發生異常，也容易引發肝臟發炎、硬化。

三酸甘油脂（TG）過高一般不會出現任何不適症狀，若不控制改善，除了造成肥胖、肝臟的損傷之外，也容易使血管發生硬化或堵塞，提升心血管、急性胰臟炎疾病的風險。

梁程超也提醒民眾，總膽固醇正常不代表血脂肪就一定是正常。三酸甘油酯過高的常見原因，主要是愛吃甜食、過多精緻碳水化合物及過量的水果攝取、愛喝含糖飲料及酒精。甜食與酒精進入人體都有不可小看的熱量，常見有喝酒習慣或高血糖 的人，也可能發生抽血檢查結果膽固醇正常，三酸甘油酯卻偏高，蘇小姐一例亦是如此。

最後也提醒民眾，近年來因飲食習慣西化，愛吃高油脂、精緻食物及愛喝含糖飲料，飲食攝取過多的熱量，卻運動不足，肥胖率也逐年增長，其他相關併發疾病的發生也會隨之提升。建議民眾若想擁有健康人生一定要從日常做起，均衡飲食，培養運動習慣及安排定期健康檢查。