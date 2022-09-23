照護各類長新冠後遺症 中醫湯藥+食療有方

圖片來源 ／健康醫療網

上班族元君至中醫診所跟醫師反映：「很多人確診都有發燒、咳嗽、甚至會喘，但我確診，卻什麼事都沒發生，原本也以為確診沒事很幸運，誰知道隔離出關上班後，只是搬東西到公司二樓，就非常的喘，甚至喘到無法講話，還會頭暈，體力也變得很差，請問醫師，這算長新冠嗎？」

中醫師施柏瑄醫師表示，長新冠通常是指感染後3個月內發生，症狀持續超過2個月；多數人在感染新冠肺炎 後，大部分會有心肺氣虛，進而產生胸悶、心悸、氣喘等後遺症，而且染疫後，很可能會誘發之前的過敏、氣喘發作，必須趕快治療，最好的治療黃金期則在確診後的一個月內，不然可能就真的會影響心肺功能而有長新冠。

確診後喘、咳等各種異常 長新冠後遺症的中醫對策

新冠肺炎患者無論是輕重症，可能會出現如：呼吸困難、身體疲勞、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺出現障礙等不同的症狀，這些症狀都可能留下長期的後遺症，中醫的治療目的為促進肺功能及體能恢復，能達到很好的調理及改善效果。目前各大醫院也針對新冠後遺症開立整合康復門診，中醫藥除了於預防以外，在治療新冠肺炎上也有明顯的改善，對於存留長期後遺症的患者，可透過中醫個人化辨證，擬定處方，進行診療。

確診後症狀改善 中醫建議湯藥調整

中醫師施柏瑄醫師針對常見出現後期症狀整理出以下幾點建議：

《肺部纖維化之後遺症》

肺部受到病毒侵擾，組織修復後出現較厚、較硬的疤痕。

治療要點：潤肺化瘀、鎮咳祛痰

可服用：清燥救肺湯

《血虛陽虛之後遺症》

因身體氣機虛弱導致乏力疲憊、乾咳、呼吸淺快、血氧飽和度不佳者。

治療要點：養血滋潤、益氣補陽

可服用：百合固金湯

《嗅覺和味覺障礙之後遺症》

可能因嗅覺或味覺相關細胞受到感染導致發炎和損傷所產生。

治療要點：益氣滋陰、辛涼補陽

可服用：辛夷清肺湯合沙參麥冬湯

《注意力和集中力下降之後遺症》

可能是病毒造成腦神經、腦微血管損傷導致。

治療要點：活血化瘀、醒腦修復

可服用：天王補心丹合丹參

確診後該如何調養身體？醫師請您這樣做

保健品方面：補充高EPA魚油，可以抗發炎、抗氧化，調節免疫，改善長新冠後遺症

飲食攝取方面：多多補充維他命A、C、D

維他命A: 維持上呼吸道黏膜健康且提高免疫力

維他命C: 讓皮膚和黏膜機能正常

維他命D: 降低呼吸道感染

攝取鋅質：含鋅的食物它可以滋養肺部的黏膜並修復受傷部分

攝取優質蛋白質 ：蛋白質可以修復身體組織、增加白血球，良好的蛋白質來源像是大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品、蛋白質飲品等。

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資料來源：健康醫療網

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