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免疫力救星「3類抗氧化食物」對抗自由基

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新鮮蔬果中富含類黃酮。(本報資料照片)
新鮮蔬果中富含類黃酮。(本報資料照片)

近年來，「抗糖」和「抗氧化」成了養生的新趨勢，不少女生為了達到抗老效果，除了加強運動鍛鍊之外，在飲食上更是提升要求，攝入抗氧化類食物，例如藍莓、菠菜和黑巧克力，這三種食物的共同點，在於它們都富含類黃酮（Flavonoids），而類黃酮正是天然的抗氧化物。

研究表明，黃酮類化合物具有廣泛的健康益處，除了抗癌、降低心臟病風險、保護大腦功能外，甚至被用來對抗皺紋、抗衰老。

德州拉伯克（Lubbock）的德克薩斯理工大學（Texas Tech University）營養科學系助理教授，克里斯蒂娜（Kristina Petersen）表示，「類黃酮對人體有益的關鍵原因，是它們具有抗炎作用，並且是很好的抗氧化劑」。

根據美國心臟協會報導，抗氧化劑有助於對抗身體的炎症和衰老，類黃酮則有助於預防血栓的發生。一項研究表明，紅酒、蘋果、莓果、梨子等新鮮食物中的類黃酮，可能會以降低血壓的方式，影響腸道細菌。正因如此，類黃酮在地中海、DASH和MIND飲食中發揮核心作用，三者都將重點放在富含類黃酮的水果、蔬菜、堅果和豆類上。

大多數人每日並沒有攝入足夠的類黃酮，主要是因為每日水果和蔬菜攝入量不足。類黃酮存在於絕大多數蔬菜、水果中，因此將它們納入每日飲食清單並不難。

藍莓含類黃酮可抗癌、降低心臟病風險、保護大腦。(本報資料照片)
藍莓含類黃酮可抗癌、降低心臟病風險、保護大腦。(本報資料照片)

新鮮蔬果

類黃酮存在於各種莓果、櫻桃、蘋果、葡萄等等；綠葉蔬菜也富含類黃酮，例如韭菜、菠菜、生菜、羽衣甘藍、大蒜、洋蔥。

專家建議多吃各種不同顏色的水果和蔬菜，以最大程度地攝入不同的營養。若是短時間內要增加蔬果攝取量顯得困難，可以從「每天多吃一片水果」開始改變飲食習慣。

若手邊沒有新鮮水果，冷凍蔬菜和莓果也是不錯的選擇。速凍的蔬果保留了高水平的營養，更易於儲存。但不建議將蔬菜水果榨汁或製作成冰沙，因為除了流失纖維，更失去了大部分的營養價值。

黑巧克力

黑巧克力已被許多研究證實，是很好的抗氧化食物。黑巧克力含有多酚和類黃酮，每日少量攝取，除了能抗氧化、抗炎症、保護心血管，更能讓心情保持愉悅，提升工作或學習的效率。

黑巧克力含有多酚和類黃酮，是很好的抗氧化食物。 (取材自pixbay)
黑巧克力含有多酚和類黃酮，是很好的抗氧化食物。 (取材自pixbay)

紅酒和茶

紅酒和紅茶、綠茶等飲料，也是很好的抗氧化物來源。

蔬菜 蘋果 心臟病

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