少運動易發胖 3招控制飲食

營養師建議，染疫康復者可多攝取蔬果及蛋白質食物，蔬果的膳食纖維能幫助腸道建立好菌；圖為示意圖。（Getty Images）

隨著新冠疫情大爆發，導致許多有運動習慣的人不敢運動，久而久之就「懶得動」，肥胖 人口因此激增。專家表示，若缺乏運動、食量未減少，約二至三個月就會胖3.5至7公斤，建議民眾疫情期間仍應正常運動運動，嚴格控管飲食，包括調整飲食順序、慎選食材等，才能不挨餓成功減重。

疫下沒運動 體重易飆升

新冠確診民眾居家隔離，若照常吃三餐、點心但沒運動，體重很容易直線飆升。台灣三軍總醫院一般外科主治醫師徐國峯舉例，一名個案過去有上健身 房的習慣，因確診後減少健身次數，待在家時間較長、飲食也沒控制，70公斤的他，僅2到3個月就胖了3公斤，過去鍛鍊的「六塊肌」沒多久就團結一塊。

徐國峯指出，胖3公斤很簡單，7700大卡熱量會增加1公斤，像上述個案，原先上健身房運動1小時能消耗400至600大卡，若不運動，每天減少消耗400大卡，加上每天多吃一塊麵包、一份鹹酥雞，一周就可能胖1.5公斤，不到2、3個月就會胖3.5至7公斤。

走路半小時 維持好體態

「七分吃，三分動！」徐國峯建議，飲食應以正常三餐為主，避免吃點心、消夜或炸物、速食；更應逐步恢復過去運動習慣，染疫康復者若還未能立刻進行重訓或激烈運動，可先從簡單的走路開始，半小時約可消耗300大卡，穩定消耗熱量，有助於維持正常體態。

徐國峯提醒，肥胖者容易有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病，BMI超過30者，近9成有代謝症候群；肥胖也可能引發多發性關節疾病、肝腎功能損傷、心血管疾病等，甚至增加新冠肺炎感染後重症及死亡機率。若透過飲食及運動控制效果不佳，則可透過藥物介入或手術治療改善。

營養師林俞君建議，可自我檢視三餐飲食是否過量。若飲食量沒增加，但體重上升，可經由調整飲食順序、注意食材挑選、保護腸道提升免疫等三方式減重。

吃飯先吃菜 澱粉放最後

飲食管控上，林俞君強調，正餐要吃飽，避免額外吃甜點，飲食順序應先吃蔬菜，再吃蛋白質 如肉類、豆腐或雞蛋，最後吃飯、麵等澱粉類。多吃富含膳食纖維的蔬菜，可促進代謝，減少脂肪合成，又有飽足感，因而減少澱粉攝取。

食材盡量選用原型食物，避免重口味、油質過多或精緻糖太多食材，像里肌肉比五花肉好，牛肉可以選牛腱；吃湯麵比乾麵好；生菜沙拉沾醬比淋醬好。