吃維生素D無法防骨折？ 「當中有誤會」

圖片來源 ／健康醫療網

近日新英格蘭醫學雜誌（NEJM）刊出研究結果指出「補充維生素D無法預防骨折」，引起熱烈討論及媒體關注，然而有些人錯誤解讀研究結果，誤以為「骨鬆 患者也不需要補充鈣質與維生素D。」對此，中華民國 骨質疏鬆症學會出面解釋，「該研究認為一般民眾不建議補充維生素D，但並非是骨質疏鬆症患者。骨質疏鬆症患者仍應補充足量鈣質與維生素D以預防骨折。」

骨質疏鬆症患者 鈣質、維生素Ｄ不可少

該學會表示，經參考現有文獻以及專家討論討論後，發表針對骨質疏鬆患者，鈣質與維生素D攝取量建議：

1. 針對停經後婦女骨質疏鬆症患者，每日建議的鈣質攝取量為至少1200毫克。50歲以上男性之骨質疏鬆症患者，每日建議的鈣質攝取量為至少1000毫克。所有骨質疏鬆症患者的每日維生素D攝取量為至少800國際單位。（包含飲食及補充劑）

2. 同時補充足量鈣質與維生素D，可以有效降低骨折風險。但單獨補充鈣質或單獨補充維生素D，則無足夠證據顯示可以有效降低骨折風險。

3. 攝取過量的鈣質（超過1500毫克）並不會產生更多益處，且可能有潛在結石或心血管疾病 風險。

4. 補充鈣質與維生素D無法取代藥物治療。骨質疏鬆症患者、已發生脆弱性骨折患者，應同時接受抗骨鬆藥物治療及補充足量鈣質、維生素D。

骨鬆患者 如何正確攝取鈣質、維生素D？

學會說明，依據美國骨質疏鬆症基金會（NOF）和國際骨質疏鬆症基金會（IOF）建議：50歲以上成人每日至少需攝取飲食鈣量1200毫克（包括鈣片補充劑量）和維生素D 800～1000國際單位（international units, IU）。高含鈣量食品以「乳酪類」最便利取得，其它如豆類、深綠色蔬菜、芝麻、金針、海藻、海帶、香菇、小魚乾、頭髮菜、堅果類等。此外，攝取富含維他命C之水果，如橘子、柳丁、奇異果、芭樂等，可促進鈣質吸收。

補充鈣質時，可參考簡易計算表或諮詢營養師，必要時須服用鈣片補充，但若每日攝食鈣量超過1200到1500毫克，對身體並無更大益處，反而會增加腎結石或心血管疾病風險。學會指出，維生素D的生理功能包括促進鈣吸收，維護正常骨代謝、肌肉功能、平衡功能和防範跌倒，且研究證實，維生素D攝取量不足時會增加骨流失量，降低骨密度，年老後容易骨折。

學會表示，維生素D來源包括陽光照射、食物和補充劑或藥品。研究建議，骨質疏鬆症病患應每日至少攝取800 IU維生素D。骨質疏鬆症的防治與藥物治療時，宜同時補充足夠之鈣及維生素D。

資料來源：2021年台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引。

【延伸閱讀】

高齡婦拔牙「顎骨壞死」 恐與骨鬆藥物有關

七旬嬤壓迫性骨折 灌「骨水泥」擺脫疼痛

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54790

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw