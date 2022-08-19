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癌因性疲憊怎解？ 6方法降低能量耗損

蘇秋萍／台大醫院護理部護理師
病人如果感受到癌因性疲憊時，建議記錄每日的疲憊程度與治療情形，並善用個人能量分配，以降低能量耗損。（Getty Images）
病人如果感受到癌因性疲憊時，建議記錄每日的疲憊程度與治療情形，並善用個人能量分配，以降低能量耗損。（Getty Images）

癌症病友在經歷一段時間治療後，常會感到沒精力去做日常生活中的事，開始覺得記憶力衰退、無法集中注意力、沒耐性、情緒浮躁，心情沮喪到憂鬱，漸漸地不在意外表，對外面世界也失去興趣，只想睡覺，而且愈睡愈累，這種狀態稱為「癌因性疲憊」。

這是一種普遍、主觀的感受與經驗，主要因癌症或治療過程導致生理、情緒或認知感受到疲憊或耗竭，並非疾病惡化的徵兆，而是一種慢性持續的狀態。疲憊與活動量不成比例，即使經過休息也無法恢復，甚至影響日常生活。

如果病人感受到癌因性疲憊時，建議可以運用疲憊量尺與疲憊日誌，記錄每日的疲憊程度與治療情形，並與醫護人員充分溝通討論。其次，可規畫並善用個人能量分配，以降低能量耗損。

1.設定活動優先順序：將事情依照重要的程度排序，思考哪些事對自己最重要。

2.分配工作：將可交由其他人幫忙的事，尋求他人來完成。

3.計畫活動方式：選擇哪些事情可在短時間內迅速完成，或思考哪些事情是必須要做的；可將工作分階段進行，或以能量耗損較少的方式完成。

4.善用能量最高峰的時間：檢視自己一天之中最有精力是哪一時段，利用該時段工作達到事半功倍的效果。

5.調整步調：調整工作、運動及休息的比例來達到生活的平衡。

6.休息：當感到疲倦時可以休息，例如坐在椅子上放鬆、做喜歡做的事，或小睡15至20分鐘。

在治療期間與結束治療後，維持規律運動，有助於改善癌因性疲憊。運動強度可由低強度開始漸進式增強，運動前後須各做五分鐘的暖身運動與緩和運動，運動以自己的體力耐受為主，走路、游泳、騎自行車、瑜伽等都是很好的運動。

睡眠方面，鼓勵病人每日固定時間起床，減少非睡眠時段停留於床上的時間。睡眠若中斷，也不須特意確認時間，有睡意就繼續睡，睡不著時應起床，做些讓自己枯燥想睡的事，待有睡意再上床睡。不要認為時間到就得躺床睡覺，反而易產生心理壓力、愈睡不著。此外，應固定時間就寢，睡前要減少吃刺激性食物或玩電腦、手機等。

癌症病人或家人如察覺病人情緒或精神狀態有異狀時，應及早與醫護人員討論，透過醫療團隊協助，讓病人能再充滿能量對抗病魔。

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