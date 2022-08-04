天氣炎熱食材易腐敗 營養師提醒中元普度注意4件事

即使是熟食在環境中久放也會被附著細菌、灰塵，營養師朱姵穎說，注意放置時間不可超過2小時，放置時覆蓋保鮮膜或鍋蓋。（衛生福利部台北醫院提供）

中元普度是台灣民間重要的年度大事，衛生福利 部台北醫院營養師朱姵穎說，現在天氣炎熱，普度時將食物放置室溫下時間長，許多食物容易腐敗變質，若食用這些變質的食物可能造成食安問題危害健康，引發噁心、嘔吐、頭暈、腹瀉等。

朱姵穎說，購買普度用品要注意這4點，包含採買時選新鮮食材，且不要貯藏過久；挑選低糖、低油、低鹽、低熱量的供品；祭拜時覆蓋保鮮膜或鍋蓋；注意食用時機。

朱姵穎表示，採買食材要看、聞、摸，挑選新鮮的，例如，挑選眼睛透明、鰓鮮紅及零鱗片完整的魚等；挑豬肉時以偏紅色最佳，肥肉部分挑白色或乳白色，注意若肥肉呈現偏褐色或紫色，及肉聞起來有異味，或摸起來無彈性，都代表已經是不新鮮、或已有病原菌繁殖而變質的肉品。豆製品製成的素三牲也很容易腐壞。

蔬果類則優先挑選當季盛產的，避免挑選腐敗異味、變軟及表皮出現褶皺、長毛等。貯藏時也要注意不能貯藏過久，避免原本新鮮的食物被放到腐爛變質。

餐點烹調方法優先以清蒸、水煮、乾煎、烤為主，可藉由天然食材的獨特風味製成醬料，如辣椒、檸檬、八角、五香、蔥、薑等，例如烤魚淋上檸檬汁增加風味，或以水煮雞肉加蔬菜 ，如小黃瓜、香菇、小白菜、木耳等拌入白醋，涼拌食用。

泡麵添加蔬菜、雞蛋 、生鮮肉品等，調味料包減少至1/2~1/3份量，不喝湯。罐頭作為配菜之一時，其他配菜以清淡為主，以平衡一餐含鈉量。

朱姵穎說，無封裝的食物都應在食材表面蓋上一層保鮮膜或蓋上鍋蓋，可避免環境中細菌、灰塵等掉落附著在食材上。一般保存食物都選擇陰涼乾燥處，普渡的場地若有搭建帳篷搭建，盡可能選擇較陰涼、能遮住豔陽且通風良好的位置。

而肉品與蔬果新鮮食材在祭拜後、食用前，注意手部清潔衛生，生熟食分開處理及存放，食用前應重新加熱煮熟，充分加熱至中心溫度達80℃以上，並於30分鐘內食用完畢，若不食用則要立即冷藏，若因祭品無法立即食用，注意置於室溫下不可超過2小時，避免引起食品中毒。