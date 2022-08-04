登山把握2技巧 下坡不傷膝

登山要循序漸進，不可以越級打怪；要有同伴，不要獨攀。（本報資料照片）

新冠疫情趨緩，不少人嘗試登山，卻擔心受傷、怕走不動。其實只要提早做好準備和計畫、找到志同道合的夥伴，徜徉山林美景並不難。更棒的是，為了預備登山所需的體能和正確心態，你會更願意花心力照顧、鍛鍊自己的身心，啟動登山之旅的同時，也開啟了追求健康的正向循環。

「維持理想的體重和體能，是登山最基本的條件。」登山資歷25年的高山醫學 專家、台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪醫師說，根據他發表於國際期刊的研究，同樣爬高山，身體質量指數（BMI）達肥胖 或體能不好的13歲青少年，發生高山症機率是80%；體重和體能介於中間者，發生率降低到30%；正常體重和體能最好的人，高山症發生率只有約20%。

體能訓練 平時就要做

登山愛好者、台灣知名健身 教練Hana漢娜一直維持規律、有系統的訓練，同團山友都讚嘆她的腿力。Hana表示，老一輩山友都說「下山你不練，上山山練你」，上山所需的肌力和體能，在山下就要有。由於她平常訓練就包括全身肌力和心肺耐力，不會為爬山額外安排訓練計畫，頂多做負重爬坡的模擬練習，手拿兩顆啞鈴靠在雙肩上，跑步機設定適當的坡度和速度，走個半小時左右。

如果沒有健身房或跑步機，一般樓梯就可以訓練。王士豪說，如果平常沒訓練，登山前三個月要特別加強腿力和心肺耐力，可以每天上、下午各爬15層樓，上樓爬樓梯，下樓就坐電梯。第一個月不負重，第二個月背輕裝，第三個月就要背真正登山時需背負的重量。但是，登山行程開始前一周，就要停止負重訓練，讓雙腿充分休息，儲備登山時的完美腿力。

王士豪建議，除了負重練習，也要找時間去郊山走走，目的是適應及熟悉崎嶇不平道路，可以避免外傷或扭傷。另外，也要練習調整呼吸，可持續行走且同時聊天的速度，就是最好的行進速度。如同負重訓練一般，郊山訓練也應提早進行，且登山前一個禮拜要充分休息，以免登山時腿還在痠，容易受傷。

平常就找時間去郊山走走，適應及熟悉崎嶇不平道路，可以避免外傷或扭傷。（記者林保光／攝影）

預防高山症 前一天要睡好

「上山前一天一定要睡好！」Hana提醒，如果前一天沒睡好，對行程會有很大的影響，上了山也比較容易發生高山症或其他不舒服的反應。遇到這種時候，平常再努力鍛鍊都幫不上忙，不可逞強，只能折返。王士豪說，有任何感冒或不舒服症狀，都不應該去爬山，出發了才不舒服，也要趕快下山。

王士豪表示，「運動表現變差」是高山症肺水腫最早期症狀，再發機率高達六成。高山症可用藥預防，建議登山前帶著行程計畫，去登山門診或家醫科找醫師討論、開藥，帶在身上。

登山必備 4物品不可少

雖然高山症是最常見的登山疾病，但根據消防署統計，高山症僅佔山難救援的4%，最大宗還是迷路（38%）、創傷（20%）、疾病（11%）、墜谷（11%）。王士豪表示，登山前，必須對自己的能力、登山路線都徹底了解，除了預備好身體條件，正確的衣著、登山鞋、登山杖、雨衣都不可少。

1. 登山杖：「登山杖就像山上的第二雙腳。」Hana說，下坡時，登山杖可幫忙分擔膝蓋壓力，有時山路陡峭溼滑，先把登山杖撐好，腳再下去，會比較安全。但仍要注意，下坡時膝蓋要保持微彎出力，不可以用「膝蓋頂到底鎖死」這種方式走下坡，下坡本身不傷膝蓋，是這種姿勢才傷膝蓋。

2.登山鞋：王士豪建議，一定要穿耐磨防滑、包覆腳踝的登山鞋，萬一在山上扭傷，受傷程度會比較小；但不要穿新鞋上高山，最好先穿去郊山走過兩遍。

3.登山服裝：衣著最內層要穿排汗衣，中層保暖衣，外層風雨衣，褲子絕對要是排汗快乾材質，不能穿牛仔褲，牛仔褲易濕不易乾，恐導致身體失溫。

4.雨衣：無論出發時天氣多好，山上天氣說變就變，一定要帶一套兩截式的雨衣或是風雨衣。

登山最忌 越級打怪或獨攀

「登山要循序漸進，不可以越級打怪；要有同伴，不要獨攀。」健身教練提醒，登山各有難易度等級，新手一定要從初級累積經驗，才能增加難度和天數，千萬不要看別人照片很美，就貿然跟風，這樣的登山經驗通常不太好。山下也要有人知道你去哪裡、什麼時候應該要抵達哪裡，如此若發生意外，才能快速救援。