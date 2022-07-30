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小胸不會得乳癌？ 醫：更難檢測延誤治療

陳雨鑫
罩杯小的女性，因乳腺較緻密，乳房若有腫瘤，較難透過自我檢測發現。（Getty Images）
罩杯小的女性，因乳腺較緻密，乳房若有腫瘤，較難透過自我檢測發現。（Getty Images）

近年來年輕乳癌患者愈來愈多，醫師表示，40歲以下乳癌患者占整體乳癌患者的8%，許多女性對乳癌認知不足或逃避就醫，且東方女性乳房較為緻密，難透過自行觸摸發現硬塊，往往發現時相對嚴重。

台北醫學大學附設醫院乳房醫學中心主任、台灣乳房醫學會榮譽理事長沈陳石銘提醒，20歲後女性應每半年到一年，做一次乳房觸診或超音波檢查；40歲後應定期做乳房攝影檢查，及早發現、及早治療。

沈陳石銘表示，曾收治一名38歲乳癌患者，兩年前發現左邊乳房有一個腫塊，自認不是壞東西，就不當一回事而沒有就醫，一年後腫塊不但沒有消失，還愈長愈大，等到突出皮膚表面導致潰爛，就醫時癌細胞已經轉移至肋骨，後續經治療才好轉。

乳癌年輕化 壓力、環境影響大

東方女性乳房相對於西方女性緻密，沈陳石銘指出，當乳腺鈣化或是異常，初期難透過自行檢測發現，必須要靠乳房攝影及早偵測。多數乳腺鈣化屬於良性，但有些乳癌的原位癌是以鈣化呈現，約40%的鈣化，乳房超音波是看不到的，須透過乳房攝影才能發現。

乳癌年輕化，與壓力或環境變化有絕大關係，沈陳石銘表示，未生育或晚生育、肥胖、偏愛高油脂飲食、飲酒、抽菸、長時間暴露荷爾蒙、乳癌家族史、初經早、停經晚等，都是增加乳癌發生的風險。

現在的環境容易暴露在荷爾蒙刺激中，如燒烤油炸物、高飽和脂肪酸食物、菸酒等，現代人壓力大，時常日夜顛倒、不運動等，都可能增加荷爾蒙刺激。

隆乳女性做檢測 不會「夾破」

開業乳房專科醫師張智皓表示，許多女性自認胸部小比較不易罹患乳癌，實際上，乳癌不挑人，罩杯小的女性反而面臨潛在危機，乳房小、乳腺較緻密，一旦乳房真的出現腫瘤，也難以透過自我檢測發現，發現時往往期別較晚，更難治療。

曾接受過隆乳手術的女性，對於乳房檢測會有「被夾破」的迷思，張智皓說，過去因為醫學科技不發達，以鹽水袋為異體植入物，一旦接受乳房攝影，一夾可能就會爆破，但現在使用矽膠材質是雙層膜結構的果凍矽膠，可以承受一到二百公斤重量，不會受到乳房攝影影響。

外傳「開燈睡覺會增加荷爾蒙刺激」，沈陳石銘表示，並未有實證證實，仍建議先減少環境荷爾蒙的刺激，維持正常的生活，並提高乳房的健康意識。

及早發現 零期治癒率近100%

乳癌只要及早發現，治癒率相當高，第零期發現治癒率幾乎100%，第一期發現治癒率約95%、第二期85%、第三期55%、第四期15%。沈陳石銘表示，45到69歲婦女最好兩年做一次乳房攝影檢查，大幅提高早期發現的機率，第零期到第二期發現的患者占一半以上，呼籲女性千萬別輕忽任何乳房的異常，只要有任何不對勁，應盡速就醫，讓專業醫師協助診斷。

乳癌9大危險因子 製表／陳雨鑫
乳癌9大危險因子 製表／陳雨鑫

攝影 檢測 醫學

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