「大暑」記得睡飽飽 開運養生與禁忌報你知

23日是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。（聯合報系資料照片）

23日是農曆24節氣中的「大暑」，連日全台高溫 酷熱，命理師提醒記得多補充水分，尤其生肖屬鼠、牛、羊，容易過度疲勞、失眠 多夢，這半月來應該多夢周公、睡眠飽飽，避免高油鹽飲食，天氣越熱越要靜心。

所謂「小暑大暑，曬死老鼠」，命理學家楊登嵙指出，台灣高溫來襲，人體排汗多、消耗大，易動肝火，感到心煩意亂、睏倦乏力等，這時該注意「大暑」的禁忌和養生。

楊登嵙表示，今年「大暑」這半個月，生肖屬鼠、牛、羊的民眾要注意健康，容易過度勞累引起神經緊張、失眠多夢，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。腸胃方面容易出問題，生冷油炸類食物少吃，生活作息要有規律。

楊登嵙整理「大暑」的開運養生及禁忌，食的開運飲食宜「以清為補」，清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等、補氣清暑食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等。

民眾可多吃清熱解暑的苦瓜、防治貧血的苦菜、清腸排毒的苦蕎麥，水果方面，西瓜、甜瓜與哈密瓜也是消暑又清爽的聖品，可緩解焦慮。

天氣炎熱，楊登科說，民眾應避免油膩飲食、喝冷飲、一次性大量飲水、空腹喝茶，才不會造成腸胃負擔。

另外，依衣、住、行、育、樂的開運方式，楊登嵙建議，民眾外出穿戴帽子、舒適排汗衫，避免熱傷害、室內避免長期吹冷氣、少洗冷水澡，晚上避免熬夜，早睡早起，且充分運動排汗，常保身心健康。