物理治療師簡文仁：最好的防疫運動是走路

物理治療師簡文仁愛上步行運動，是受運動選手紀政啟發。（記者曾原信／攝影）

疫情 所致的紛亂與動盪感，加上網路社群媒體加速的孤獨感，使得過好日常生活這件事變得奢侈，但偏偏增強免疫力最好的方式是回歸生活的根本，把走路、睡覺、吃飯這些平凡且理所當然的事用心做好。疫情期間如何找回內心的安定與身體的健康？就從好好走路、好好睡覺、好好吃飯開始吧！

67歲的他 健步如飛

採訪約在早上9點、台北市的虎山溪步道 登山口碰面，67歲的簡文仁邊走山路邊受訪，一路健步如飛，說話中氣十足，拍照時臉不紅氣不喘在單槓上輕鬆翻轉，身手矯捷如一個六、七歲孩童。

登山者幾乎都彼此認識，擦肩而過的人跟簡文仁打招呼，問他今天怎麼那麼晚，才知道他清晨已經走了一圈下山。

走路是簡文仁日常，他4點半起床做養生操，5點左右出門，走虎山溪步道一圈，5點50分在山上和一群朋友大吼10聲後下山，6點20分到家吃早餐看報紙才開啟一天。

這兩年退休後，例行工作少了，簡文仁能走路就不搭車，到家附近的運動中心、圖書館幾乎都是走路，傍晚又在公園散步，平均每天走1.7萬步。

簡文仁爬山前，一定會先熱身。（記者曾原信／攝影）

簡文仁是知名的物理治療師，以推廣運動保健為己任，每年農曆年前在醫院大廳笑咪咪示範自編「如意生肖操」的影片應該很多人看過。他強調只要正確的運動、均衡的飲食、愉快的心情、優質的睡眠、規律的作息、良好的習慣，健康是可逆轉的，他自己50歲之後因為落實以上健康生活方針，身體的靈活度、肌肉 柔軟度及心肺功能都比年輕時更好。

「走路是疫情期間最好的運動」，簡文仁建議疫情期間多走路，他解釋，激烈運動會讓交感神經亢奮，反而對免疫力不好。免疫力是副交感神經優勢，當人在放鬆、睡眠、休息、曬太陽時，副交感神經會比較好，抗病毒能力也會提高。

容易入門 動到全身

走路溫和、容易入門、動到全身，是適合推廣的防疫運動。只要姿勢正確，步距、頻率都可依自身調整；只要願意走，每個人都能從中獲得好處。

簡文仁很多生命重要時刻都與走路有關。來自新北市萬里鄉下的簡文仁，從小就走路幫礦工爸爸送便當、幫忙操勞家務的媽媽買東西，偶爾去石門山上阿嬤家，搭公車後也得走一個多小時。小小的他赤腳在鄉間行走，踩到尖銳碎石時哇哇大叫、夏日馬路太燙時就跑到路旁水溝泡水；腳用具體的感受幫他留下了童年點滴。

每天行走是簡文仁珍愛的獨處時光，他多數什麼都不想，夏天有蝸牛時就數路邊蝸牛，幾年下來，觀察力變敏銳。也有些時候，腳動起來想法就開始流動，許多運動操的口訣、動作都是在走路時形成的。

他不只自己走，也愛揪人一起走，對他來說，走路是「一個人走得快、一群人走得遠、一群朋友走得久」的運動。例如走虎山溪步道，簡文仁有時發懶不想出門，但想到有一群山友約好要登頂大吼，就升起一股力量把自己推出家門。

2016年他走路環島，兩年半利用周末和朋友走了46天，以縣道、小路為主，經常開車的他這次踏上許多耳熟能詳卻未曾到訪的土地—屏東九鵬基地、阿朗壹、萬金天主堂、石岡水壩、牡丹水庫、滿州鄉港口、台灣最南端…「我喜歡耍帥，拍了很多照片。」簡文仁開心拿出手機滑開那些風景，全是活力滿滿的照片。 簡文仁笑稱自己喜歡拍耍帥照，此為台北南港山系最高峰九五峰。（圖：簡文仁提供）

彼此陪伴 享受愉悅

走路也成為他和家人累積生活體驗、彼此陪伴的方式。簡文仁的太太不像他愛走路，但喜歡到各地傳統市場尋寶。他們會在周末開著車，到竹東、宜蘭、金山、關西、基隆等地逛市場，他在市場裡邊走邊看，享受走路的愉悅、聽太太分享不同市場的特色與驚喜。

「徒步環島、登玉山、夜宿嘉明湖，現在剩下嘉明湖抽籤還未抽中。」簡文仁說起他的人生三大願，已經走上玉山、走遍全台灣的他，總有一天也會走到嘉明湖畔，興高采烈拍一張耍帥照。

養成習慣 3個提醒

簡文仁說，一般人1分鐘走100~120步，但他強調，盡力而為即可，走路之所以對身體有益，重點不是強度，是養成習慣。可以快步走，可以大步走，也可以散步走，還可以慢步走，只有自己知道當下的需求是什麼。

●走路：抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走。

●走山路：上階用腳掌（踩穩）、下階用腳尖、下坡用腳跟。

●熱身：爬山前要記得熱身，以弓箭步（前弓後箭）拉筋，暖身時間大概3至5分鐘。

居隔簡易運動 3招健身

居家隔離時也要記得活動身體，簡文仁建議，以深呼吸、擴胸及伸展放鬆身體，並搭配以下三個簡易運動：

●踏步：原地踏步10分鐘大約1000～1200步，每天踏5、6次，運動效果與走路相同。

●站起坐下：在平時坐的椅子，放慢動作站起、坐下，反覆約20次。可鍛鍊肌肉，動作愈慢肌肉收縮愈明顯，效果愈好。

●踮腳尖：可促進血液循環，加強小腿肌力。每次做20~30次，每天可做4~5次。