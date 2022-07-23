女性更年期潮熱盜汗… 中藥可改善症狀

失眠、熱潮紅或盜汗、容易疲倦、性慾減退及性交時疼痛，是更年期常見症狀。（Getty Images）

一名中年婦人焦急地進入診間向醫師諮詢，「我的月經最近都不太準時，常覺得身體會突然一陣熱，晚上睡覺即使吹冷氣也會流汗到全身濕透醒來，有時發熱時心跳還會跳得很大力、莫名恐慌害怕，然後變得很容易生氣。」對此，主治更年期症候群的曾偉婷中醫師經過把脈、問診後，向病患解釋，她的身體並無大礙，只是身體準備進入人生另一個新階段「更年期」。

一般婦女約在45至52歲這段期間進入更年期。中國古代典籍《內經》裡也提到「女子二七歲天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；……七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」曾偉婷中醫師補充，此階段的女性身體陰液、氣血等庫存的生命物質比起年輕時已耗散許多，其中尤以肝和腎兩個臟腑陰液不足最常見，造成陰虛火旺，出現燥熱、口乾舌燥、煩躁等類似上火的症狀。

除了停經外，曾偉婷中醫師說明，常見的更年期症狀還有發熱、潮紅、盜汗、胸悶、心悸、陰道乾澀、全身痠痛及骨質流失等症狀。至於心理方面有人會出現恐慌、焦慮、煩躁、失眠 、心情低落及記憶力衰退等現象。

曾偉婷中醫師表示，中藥裡常見的藥物生地、熟地、玄參、知母、地骨皮等皆可滋陰潤燥、滋補肝腎可以幫助陰虛內熱患者，提供滋養肝腎、養血潤燥，改善更年期潮熱盜汗症狀。

最後，曾偉婷中醫師也強調，更年期不是疾病，是一個自然過程，是身體正在適應準備進入下一個新階段，用中藥滋陰潤燥，補充身體突然缺失的陰液，並以針灸下針於寧心安神的穴位，皆可以幫助身體調節自身陰陽的平衡，大幅改善更年期不適的症狀，順利度過這段過渡期。

http://healthnews.com.tw/