我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

孕媽咪正確補充維生素D 防骨軟化症、嬰幼兒佝僂症

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

維生素D是懷孕期間不可缺少的關鍵營養素之一，而且有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育，因此，國民健康署蒐集孕媽咪常見的迷思，提出如何正確補充維生素D的觀念，希望孕媽咪們都能了解，並攝取足夠的維生素D。

促進骨骼健康 適當日曬有益

維生素D主要功能為調控體內鈣與磷的平衡，可以促進人體骨骼代謝與健康的重要因子，也是胎兒骨骼、牙齒及生長發育之關鍵營養素，若懷孕期間維生素D嚴重缺乏，可能引發成人骨軟化症及嬰幼兒佝僂症等風險。

維生素D主要是經由皮膚暴露陽光下而產生的，而且隨陽光強度、季節、緯度、皮膚色素、使用防曬產品及衣物覆蓋面積多寡而有不同，故建議不塗抹防曬產品及適度透風的情況下，避開上午10時至下午2時間的日光直射時段，建議每周2-3次，每次10-20分鐘的適當日曬，以獲取維生素D。

依據參考攝取量 過多小心D中毒

依「國人膳食營養素參考攝取量」建議，維生素D每日建議攝取量為10微克，懷孕期間孕媽咪應攝取足夠維生素D，建議在日常飲食中攝取，如魚類、雞蛋、強化維生素D之乳製品外，並搭配充足鈣質的攝取，才能擁有健康的骨骼，同時讓胎兒的骨骼正常健康的發育。

維生素D屬於脂溶性維生素，如果大量使用補充劑，並同時過量攝取維生素D含量高的食物，造成體內累積過多而有維生素D中毒的現象，其主要症狀為高鈣血症，並有多尿、異常口渴及高尿鈣等情形，產生腎臟、血管、心臟、肺臟等軟組織的轉移性鈣化，影響到自身的健康。

日曬及飲食是補充維生素D的不二法門，若在日常生活有攝取不足情形，必要時可諮詢營養師或在醫師處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。

【延伸閱讀】

疫情狂飆！醫師推薦吃「這8種營養」提升免疫力

女嬰出生一天小腿骨折　竟是罹患罕見「佝僂病」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54218

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

疫情 雞蛋 免疫力

上一則

盯3C忘眨眼、長時間待冷氣房 4招預防乾眼症

下一則

家有妥瑞氏症病人 友善環境非常重要

延伸閱讀

慢性淋巴性白血病 遵從醫囑、良好控制可長期存活

慢性淋巴性白血病 遵從醫囑、良好控制可長期存活
嬰幼兒新冠疫苗開打 抗疫最新里程碑 許多家長仍觀望

嬰幼兒新冠疫苗開打 抗疫最新里程碑 許多家長仍觀望
芝衛生局公布嬰幼兒疫苗施打計畫

芝衛生局公布嬰幼兒疫苗施打計畫
維生素D不足 罹新冠機率高

維生素D不足 罹新冠機率高

熱門新聞

柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
圖片來源 ／健康醫療網

一喝牛奶就腹瀉？ 益生菌這樣挑助減緩乳糖不耐

2022-06-24 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

男性也要注意更年 醫：超過40歲有這些症狀應就醫檢查

2022-06-24 01:50
(取材自健康醫療網)

乳癌延後治療2年 她再次就醫 乳房鈣化點已如大雪

2022-06-25 00:45
茂盛醫院醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供

92歲老翁凍精多年不放棄 醫建議把握35歲前黃金生育期

2022-06-20 06:23

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部