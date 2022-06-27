孕媽咪正確補充維生素D 防骨軟化症、嬰幼兒佝僂症

圖片來源 ／健康醫療網

維生素D是懷孕期間不可缺少的關鍵營養素之一，而且有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育，因此，國民健康署蒐集孕媽咪常見的迷思，提出如何正確補充維生素D的觀念，希望孕媽咪們都能了解，並攝取足夠的維生素D。

促進骨骼健康 適當日曬有益

維生素D主要功能為調控體內鈣與磷的平衡，可以促進人體骨骼代謝與健康的重要因子，也是胎兒骨骼、牙齒及生長發育之關鍵營養素，若懷孕期間維生素D嚴重缺乏，可能引發成人骨軟化症及嬰幼兒佝僂症等風險。

維生素D主要是經由皮膚暴露陽光下而產生的，而且隨陽光強度、季節、緯度、皮膚色素、使用防曬產品及衣物覆蓋面積多寡而有不同，故建議不塗抹防曬產品及適度透風的情況下，避開上午10時至下午2時間的日光直射時段，建議每周2-3次，每次10-20分鐘的適當日曬，以獲取維生素D。

依據參考攝取量 過多小心D中毒

依「國人膳食營養素參考攝取量」建議，維生素D每日建議攝取量為10微克，懷孕期間孕媽咪應攝取足夠維生素D，建議在日常飲食中攝取，如魚類、雞蛋 、強化維生素D之乳製品外，並搭配充足鈣質的攝取，才能擁有健康的骨骼，同時讓胎兒的骨骼正常健康的發育。

維生素D屬於脂溶性維生素，如果大量使用補充劑，並同時過量攝取維生素D含量高的食物，造成體內累積過多而有維生素D中毒的現象，其主要症狀為高鈣血症，並有多尿、異常口渴及高尿鈣等情形，產生腎臟、血管、心臟、肺臟等軟組織的轉移性鈣化，影響到自身的健康。

日曬及飲食是補充維生素D的不二法門，若在日常生活有攝取不足情形，必要時可諮詢營養師或在醫師處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。

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資料來源：健康醫療網

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