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腹股溝疝氣 咳嗽、提重物應當心

黃寅
亞洲大學附屬醫院一般外科醫師黃俊銘。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院一般外科醫師黃俊銘。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

1名50多歲建築工半年前發現右側鼠蹊部有微微突出的腫塊，但躺下休息就又會縮回，由於沒有其他不舒服症狀，因此沒就醫，直到近期腫塊凸起逐漸變大，還有疼痛症狀，才就醫檢出確診為疝氣。經安排修補手術後，目前已康復出院。

台灣亞洲大學附屬醫院外科醫師黃俊銘說，疝氣是一種腹壁結構上的缺損，腹內臟器會經由腹壁上的弱點突出，造成間歇性的腫脹或伴隨疼痛，這名建築工就醫說，只要在工作或腹部用力時，腫塊就會突出更明顯，放鬆時腫塊就會縮小或縮回，經檢查確診為疝氣。

他說，有部分疝氣患者會出現疼痛，甚至會伴隨噁心、嘔吐等腸道阻塞的症狀，若不管，腹內臟器可能會經由腹壁缺損突出「卡」在腹壁缺損處，無法自行復位，進而造成腸道阻塞，長時間壓迫下，腸道的血液循環不佳，會造成腸道壞死，嚴重者會惡化為腹膜炎，小病拖成大病。

黃俊銘說，疝氣會依發生部位不同而有不同稱呼，例如發生在肚臍就稱為臍疝氣，發生在大腿與腹部相接處的稱為股疝氣，這名建築工人發生在鼠蹊部位的則是腹股溝疝氣，也是一般最常見發生類型。

他提醒，因老化，腹股溝底部腹壁變得薄弱，再加上肥胖、久站、慢性便秘、長期咳嗽、突然提重物等動作，都會使腹內壓力增加，增加腹股溝疝氣發生的風險，建議患者可選擇傳統或是內視鏡的方式進行修補，例如這名建築工人便是透過內視鏡疝氣修補手術，術後恢復時間短，幾乎沒有異物感，休養一周後便返回工作崗位。

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