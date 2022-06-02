染疫輕症吃軟不吃硬 營養師建議飲食穩定、營養均衡

染疫人數持續增加，營養師建議軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，維持營養均衡。圖／竹山秀傳提供

全台新冠疫情 的確診人數依舊居高不下，確診患者雖以輕症居多，甚至沒有症狀，但輕症患者常見喉嚨痛、多痰等不適症狀，往往導致飲食過程的不舒服，建議可以將食物煮熟軟化，放涼後，讓軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，可維持營養均衡。

竹山秀傳醫院營養師蔡雯怡說，確診者常有鼻塞、喉嚨痛、多痰及咳嗽等症狀，有時甚至痛到無法吞嚥食物，然而充足的營養攝取，是維持身體健康與強化免疫力 的能量來源，確診隔離期間依然要維持營養均衡的飲食習慣。

蔡雯怡建議，確診患者居隔期間可以將食物煮熟軟化，並予以稍微放涼後，讓軟熟的食物比較容易吞嚥，降低不適的感覺；此外，也可適量喝些綠茶，透過兒茶素的抗菌功效，來提升身體健康，而富含維生素B的全榖雜糧、牛奶、雞蛋、胡蘿蔔，富含維生素A的深綠色蔬菜，及富含維生素C的芭樂、奇異 果等食物，都有助於補充身體所需養分並提高免疫力，民眾在休養期間可以選擇多吃。

此外，不少患者開始擔心感染後，會有後遺症發生，有時會出現「腦霧」，會導致認知功能減退，患者可能會出現記憶力、注意力及理解力下降等情形。

南投醫院營養師黃淑敏指出，大腦的能量來源是葡萄糖，而組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質，所以要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，適當運動並搭配地中海飲食，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物，來預防或緩解後遺症。