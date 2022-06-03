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肝硬化病患小心 腹水肚脹好難受

許金川
中年以上，不管男女生就慢慢出現「中廣型」體型。(Getty Images)
中年以上，不管男女生就慢慢出現「中廣型」體型。(Getty Images)

一次聚會，聽到隔壁談話：「我一定會把她肚子弄大起來！」是一個男的，說得很有把握的樣子，只見旁邊男士一直點頭致謝。

心裡一陣納悶，怎麼別的男人把他的女人肚子弄大，還一直稱謝？難道是現代版的「桃色交易」？再仔細聽下去：「我請秘書跟你太太約時間，XX日到我診所來。」

原來是男的太太久婚不孕，拜託醫師把他太太肚子弄大起來。

婦產科醫師的責任是把病人的肚子弄大，可是對肝膽科醫師來講，是要把病人的肚子弄小，一大一小功夫造化都不同。

什麼時候人的肚子會大？除了懷孕肚子會大是喜事，其他大都不是好事。

中年以上，不管男女生就慢慢出現「中廣型」體型，這是因為中年以上，坐的時候多，動的時候少，加上時常應酬，或喝酒或大魚大肉吃多了，又少運動，肚子就大了起來。

這種中廣型的肚子，打開一看，就像中元普渡豬的肚子一樣，油腸肥肚，肚子內及腸繫膜都存在好多的油脂。不僅如此，肝臟內也會存有或多或少的脂肪，此外，這些油脂也可能存在心臟血管及腦血管，埋下心肌梗塞或腦中風的危機。

除了肥胖引起的肚子大以外，另一個肚子大的原因就是肚子有水，醫學上稱為腹水，正常人肚子內是沒有水的，但如果肚子內有癌細胞，就是癌症轉移到腹腔內，就會刺激腹膜產生水，例如胃癌、大腸癌、卵巢癌、膽囊癌末期，都不是好現象。

此外，肝臟硬化了，或肝癌長到肝門靜脈，引起門靜脈壓力增大，會使腸繫膜血管內的水分滲到肚子內引起腹水，這種腹水用利尿劑加上注射白蛋白，或可使腹水消失，讓肚子縮小點。但如果肝硬化太厲害，除了頻頻抽腹水以外，就是要做肝移植了。

簡而言之，醫師把肚子弄大，隨著生殖科技的進步，機會愈來愈大，但要把肚子弄小，所有醫師，尤其是內科醫師，就要更努力了。

此外，民眾也要好好保肝，定期檢查，才不會讓醫師望「肚」興嘆，沒了成就感。（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

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