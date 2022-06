睡覺開燈響睡眠？最新研究：光會觸發腎上腺素 引發糖尿病

美國研究證實,睡覺時即使開著小燈,也會影響睡眠品質。(取材自ingimage)

美國西北大學在「美國國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)上發表一項新研究指出,如果你開著燈睡覺,且即使是昏暗到你無法閱讀的燈,也會觸發人體腎上腺素在睡眠期間保持活躍,導致非恢復性的睡眠,進而使體重增加並引發第2型糖尿病。

「美國醫學 會神經病學雜誌」(JAMA Neurology)上的一項新研究,檢查了睡眠在大腦澱粉樣蛋白斑塊積聚、認知能力和其他健康大腦老化因素中的作用,發現人類睡眠過多或過少,都會導致阿茲海默症。

睡眠不足會影響免疫系統,並促使其他疾病發生,例如罹患心臟病 、肥胖、中風 和憂鬱症的風險增加,根據「神經病學雜誌」(Neurology)上的1項研究報告指出,每晚持續睡眠超過9 小時、小睡時間超過一個半小時或睡眠質量差的人,罹患中風的風險很高。

既然睡眠這麼重要,為了確保一夜好眠並保護健康,Teitelbaum博士建議在睡眠期間戴上眼罩,以遮蔽任何環境光線,這可能會使你獲得深層的休息且能恢復活力,甚至可能幫助減重。

除了戴上眼罩以外,還有其他四項改善睡眠的技巧,大家平時可以嘗試,藉此改善睡眠品質。

技巧1:平時養成規律的睡眠周期,嘗試每天在同一時間入睡和起床。

技巧2:睡前避免飲酒、吃難消化的餐點和攝取咖啡因。根據WebMD的報導,含有色氨酸的食物,如牛奶、堅果和種子、香蕉和蜂蜜,可以幫助誘導睡眠。而難消化的、高脂肪的食物,則會破壞消化和睡眠周期。

技巧3:保持環境寧靜,從臥室移除所有電子設備和光源,並保持溫度涼爽。依據Sleep.org網站報導,理想的睡眠溫度在18.8度到21.1度之間。

技巧4:白天冥想和運動,這些活動已被證明,可以幫助晚上睡得更好。(本文由NOW健康提供,https://healthmedia.com.tw/)