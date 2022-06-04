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睡覺開燈響睡眠？最新研究：光會觸發腎上腺素 引發糖尿病

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美國研究證實，睡覺時即使開著小燈，也會影響睡眠品質。（取材自ingimage）
美國研究證實，睡覺時即使開著小燈，也會影響睡眠品質。（取材自ingimage）

美國西北大學在「美國國家科學院院刊」（Proceedings of the National Academy of Sciences）上發表一項新研究指出，如果你開著燈睡覺，且即使是昏暗到你無法閱讀的燈，也會觸發人體腎上腺素在睡眠期間保持活躍，導致非恢復性的睡眠，進而使體重增加並引發第2型糖尿病。

「美國醫學會神經病學雜誌」（JAMA Neurology）上的一項新研究，檢查了睡眠在大腦澱粉樣蛋白斑塊積聚、認知能力和其他健康大腦老化因素中的作用，發現人類睡眠過多或過少，都會導致阿茲海默症。

睡眠不足會影響免疫系統，並促使其他疾病發生，例如罹患心臟病、肥胖、中風和憂鬱症的風險增加，根據「神經病學雜誌」（Neurology）上的1項研究報告指出，每晚持續睡眠超過9 小時、小睡時間超過一個半小時或睡眠質量差的人，罹患中風的風險很高。

既然睡眠這麼重要，為了確保一夜好眠並保護健康，Teitelbaum博士建議在睡眠期間戴上眼罩，以遮蔽任何環境光線，這可能會使你獲得深層的休息且能恢復活力，甚至可能幫助減重。

除了戴上眼罩以外，還有其他四項改善睡眠的技巧，大家平時可以嘗試，藉此改善睡眠品質。

技巧1：平時養成規律的睡眠周期，嘗試每天在同一時間入睡和起床。

技巧2：睡前避免飲酒、吃難消化的餐點和攝取咖啡因。根據WebMD的報導，含有色氨酸的食物，如牛奶、堅果和種子、香蕉和蜂蜜，可以幫助誘導睡眠。而難消化的、高脂肪的食物，則會破壞消化和睡眠周期。

技巧3：保持環境寧靜，從臥室移除所有電子設備和光源，並保持溫度涼爽。依據Sleep.org網站報導，理想的睡眠溫度在18.8度到21.1度之間。

技巧4：白天冥想和運動，這些活動已被證明，可以幫助晚上睡得更好。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

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