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染疫後按摩5穴位 擊退新冠7症狀

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合谷穴位於拇指食指併攏時，虎口部隆起最高處。（圖：嘉義長庚提供）
合谷穴位於拇指食指併攏時，虎口部隆起最高處。（圖：嘉義長庚提供）

感染新冠肺炎Omicron變異株，大多數都為輕症，可能伴隨有發燒、咳嗽、疲倦、肌肉痠痛、沙啞、失去嗅覺等症狀；對此，台灣長庚紀念醫院中醫部主治醫師、天然藥物學博士高定一表示，在近期透過視訊問診過程發現，感染新冠病毒後，患者因先天體質、作息、飲食習慣等影響，身體的反應也會不盡相同，通常會產生兩大變化，第一是「寒化」，另一則是「熱化」，兩種變化有不同的因應方法。

寒化、熱化 症狀大不同

「寒化」：疲倦、畏寒、胃口變差、腹瀉與透明鼻水等。

「熱化」：喉嚨痛、發燒、鼻塞、有痰等。

平時可按壓外膝眼下3寸（約4指距離）的「足三里穴」，做好腸胃保健。（本報資料照片...
平時可按壓外膝眼下3寸（約4指距離）的「足三里穴」，做好腸胃保健。（本報資料照片）

高定一表示，針對寒症體質，通常會讓患者服用「溫性中藥」；熱化體質則會開立清熱的處方。

而最近受到廣泛討論的「清冠一號」，有人認為該藥屬於涼性，雖能因應新冠病毒，但後續會造成體質傷害。

對此，高定一解釋，清冠一號是一種通用的建議處方，雖然大部分患者還是屬於熱症居多，但畢竟每個人體質表現不一樣，有的還是會產生寒症變化，中醫講求辨證論治，應針對不同狀態、做不同處理，如果本身體質虛寒，這時候就需要針對處方進行調整，才不會傷身。

染疫最常出現這7症狀　按摩相對應穴位得緩解！

高定一表示，輕症民眾可以透過穴道按摩，緩解症狀不適。

他表示，進行穴道按摩時，除了用手揉按，可搭配熱敷、使用暖暖包，或洗澡時以蓮蓬頭熱水進行沖洗，讓效果更加乘。

一、肌肉痠痛：按摩「足三里」穴位，可緩解病毒感染所造成的關節、肌肉痠痛。

二、發燒：按摩「曲池」穴位，屬於退熱穴位。

另外，發燒時，高定一建議民眾應多補充水分，如果症狀更為嚴重，必要時應盡速就醫治療。

三、咳嗽、沙啞、喉嚨痛：按摩「外關穴」，病毒入侵屬於「外邪」入侵，不管是咳嗽、打噴嚏、流鼻水，按摩外關穴可幫助將「病邪」趕出去。

外關穴：伸臂俯掌，在腕背橫紋上三指幅處，當橈骨與尺骨之間。（圖：張順昌醫師提供）
外關穴：伸臂俯掌，在腕背橫紋上三指幅處，當橈骨與尺骨之間。（圖：張順昌醫師提供）

四、疲倦：按摩「合谷穴」。對於呼吸道症狀所引發的全身反應，效果不錯。

高定一說，可以搭配外關穴、合谷穴一起按摩。

五、失去嗅覺：可按摩「迎香穴」。由於用迎香穴位於臉部，不適合熱敷、沖熱水，以免受傷、感染，可用指頭輕柔按摩。

感冒鼻塞、流鼻水，可按迎香穴。（記者盧振昇／攝影）
感冒鼻塞、流鼻水，可按迎香穴。（記者盧振昇／攝影）

除了染疫民眾的照護，沒有確診的民眾也應好好照顧自己，提升免疫力。高定一強調，中醫特別重視睡眠與水分，睡眠不足或品質不好，免疫力就會下降；另外，要多補充水分，水分對於身體代謝非常重要。至於營養部分，高定一建議多吃蔬菜水果，增加攝取維他命Ｃ。

（本文由健康醫療網提供 http://healthnews.com.tw/

按摩曲池穴可幫助退燒。（圖：阮膺旭醫師提供）
按摩曲池穴可幫助退燒。（圖：阮膺旭醫師提供）

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