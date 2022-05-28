我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

確診憂後遺症纏身 「地中海飲食」助改善

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

人人都有染疫的可能，也有不少患者開始擔心被感染之後，相當擔心後遺症發生。而各國陸續有研究指出，康復的患者在感染數月之後可能出現疲倦、咳嗽、肌肉無力、睡眠障礙、憂鬱及腦霧等後遺症。

染疫確診後遺症 小心腦霧認知減退

腦霧會導致認知功能減退，患者可能會出現記憶力、注意力及理解力下降等情形。

衛福部南投醫院黃淑敏營養師指出，大腦的能量來源是葡萄糖，而組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質，所以要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物。

使用地中海飲食 攝取完整營養素

而B群中B1、B2、B3跟葡萄糖代謝有關；B6、泛酸及葉酸跟神經傳達物質合成有關。此外也要多補充富含DHA、EPA的食物可幫助健腦，促進腦部活化、情報傳遞與幫助記憶力並可提昇注意力。

許多研究指出地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀等。黃淑敏營養師表示，「地中海飲食型態」是目前世界公認最健康的飲食型態之一。地中海飲食法包括大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類、適量乳製品（起司）、少量肉類，家禽類及飽和脂肪酸。

均衡魚肉五穀類 飲食攝取全面營養

黃淑敏營養師說明，這種飲食型態強調利用大量蔬果及未精製的全榖雜糧可提供大腦足夠的維生素B群，並且食用不飽和脂肪酸含量較高的橄欖油及魚類食物以及堅果類，主要是提供DHA及EPA。建議少吃飽和脂肪較高的肉類如牛、羊、豬。

而在歐美的地中海飲食還包括搭配適量紅酒，但是國人並不是每人都有飲用紅酒的習慣，建議不仿可用茶來代替紅酒。

【延伸閱讀】

居隔宅在家「點外送」怎麼瘦？營養師推：這2種飲食法！

防疫在家也要健康吃　簡易健腦食譜跟著做

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53923

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

食譜 肌肉 蛋白質

上一則

與病毒共存 營養、心情、清消要注意 居家備藥不可少

延伸閱讀

126死創新高 台單日致死率破1‰ 高原期估逾月

126死創新高 台單日致死率破1‰ 高原期估逾月
新聞評論／家長抱孩雨中苦等 再戳破蔡政府大話

新聞評論／家長抱孩雨中苦等 再戳破蔡政府大話
工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命
猛爆速度快…台染疫童腦炎發生率萬分之1 專家：很嚇人

猛爆速度快…台染疫童腦炎發生率萬分之1 專家：很嚇人

熱門新聞

台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

2022-05-21 06:58
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
醫師廖明德建議，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置。圖／亞大醫院提供

老公鼾聲雷動…人妻快崩潰 靠這招搶救婚姻成功

2022-05-20 18:15
（圖：健康醫療網提供）

突然雙手雙腳麻又無力？小心「這症候群」奪命

2022-05-23 00:00
彰化縣北有台中火力發電廠，境內有兩座小型工業發電廠，南有雲林沿海工業區，彰化天空常有霧霾暗沈。記者簡慧珍／攝影

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空氣品質

2022-05-20 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅