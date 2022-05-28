確診憂後遺症纏身 「地中海飲食」助改善

圖片來源 ／健康醫療網

人人都有染疫的可能，也有不少患者開始擔心被感染之後，相當擔心後遺症發生。而各國陸續有研究指出，康復的患者在感染數月之後可能出現疲倦、咳嗽、肌肉 無力、睡眠障礙、憂鬱及腦霧等後遺症。

染疫確診後遺症 小心腦霧認知減退

腦霧會導致認知功能減退，患者可能會出現記憶力、注意力及理解力下降等情形。

衛福部南投醫院黃淑敏營養師指出，大腦的能量來源是葡萄糖，而組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質 及脂質，所以要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物。

使用地中海飲食 攝取完整營養素

而B群中B1、B2、B3跟葡萄糖代謝有關；B6、泛酸及葉酸跟神經傳達物質合成有關。此外也要多補充富含DHA、EPA的食物可幫助健腦，促進腦部活化、情報傳遞與幫助記憶力並可提昇注意力。

許多研究指出地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀等。黃淑敏營養師表示，「地中海飲食型態」是目前世界公認最健康的飲食型態之一。地中海飲食法包括大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類、適量乳製品（起司）、少量肉類，家禽類及飽和脂肪酸。

均衡魚肉五穀類 飲食攝取全面營養

黃淑敏營養師說明，這種飲食型態強調利用大量蔬果及未精製的全榖雜糧可提供大腦足夠的維生素B群，並且食用不飽和脂肪酸含量較高的橄欖油及魚類食物以及堅果類，主要是提供DHA及EPA。建議少吃飽和脂肪較高的肉類如牛、羊、豬。

而在歐美的地中海飲食還包括搭配適量紅酒，但是國人並不是每人都有飲用紅酒的習慣，建議不仿可用茶來代替紅酒。

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