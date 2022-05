醫師推薦吃「這8種營養」 提升免疫力抗疫

圖片來源 /健康醫療網

新冠肺炎威脅仍在,如何透過飲食幫助提升免疫力?台灣家庭醫學科醫師許書華日前表示,「最近看診感受到部分人的緊張。只好搬出我的耳提面命,來!日常幫自己頭好壯壯,從吃開始!」,推薦8個營養攝取建議。

(1)低蛋白質飲食(0.8 g/kg)會增加感染風險。

(2)蛋白質攝取不足會導致活性免疫球蛋白和腸道相關淋巴組織的數量減少,上述在腸道粘膜防禦感染中發揮重要作用。

二、脂質和碳水化合物

(1)攝取反式脂肪酸,尤其是來自如薯條炸物等加工食品,會促進身體慢性發炎。吃大量加工過的碳水化合物(白麵粉、精製糖),高升糖指數 造成的急性高血糖和急性胰島素反應也會導致自由基增加。

(2)相較之下,加工較少的低升糖指數食物,如蔬菜、水果、堅果、種子和全穀物,不會引發這種不良的餐後發炎反應。

(3)不飽和脂肪酸omega-6 和 omega-3需要在飲食中攝取,人體無法自行產生。從魚類和海鮮中攝取omega-3已被證明可觸發抗發炎反應。

三、膳食纖維

膳食纖維可增加腸道微生物群的多樣性並促進好菌培養。

四、維生素A

對皮膚的角化、分層、分化和功能成熟中發揮作用,是抵禦外來病原體的前線。維生素 A 也參與健康粘膜的形成,例如呼吸道和腸道的粘膜,是增強非特異性免疫功能所必需的。

五、維生素D

(1)T細胞功能與維生素 D 密切相關,也被證實可以調節免疫系統。

(2)研究顯示在歐洲,與新冠病毒相關的死亡率似乎隨著緯度的增加而減弱。例如,芬蘭和挪威等北歐國家有強制強化維生素D的攝取,其國人維生素D水平是歐洲最高的,但新冠病毒感染的死亡率也較低。相反的,像義大利 和西班牙的老年人口的維生素D水平偏低,儘管日曬充足,新冠病毒感染死亡率更高

六、鋅

鋅已被證明對皮膚維護和粘膜完整性很重要,且未螯合游離形式的鋅已被證明具有直接的抗病毒作用,鋅也是200多種參與抗氧化防禦酶的輔助因子。

七、鐵

動物實驗發現,在長期缺鐵期間,抗體的產生通常會減少。

八、多酚

食用高多酚飲食能發揮多種抗氧化、抗發炎,及抗病毒活性作用

