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為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

記者劉小川／台北報導
睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels
睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

睡眠是人體的最好修復方式，身體在睡眠期間，也是最好休息的一種方式。如果睡眠規律的人、睡眠質量好，會比一般人看起來更健康。

現代人忙碌於生活與工作，整體節奏也會忽快忽慢。對於睡覺這件事情，有時變成一種奢侈的享受，但導致失眠、睡眠時間短，其來自於壓力、經常性熬夜變成身體的慣性，久而久之導致神經衰弱，相對也會影響到自身的睡眠品質。

睡不好的人，通常第二天都會出現嚴重的疲勞狀態，在工作上就不能認真的投入，相信有許多人有這樣的感受。但經常在半夜醒，又久久無法入眠的人就要注意幾種情況：想要早點睡，提前躺在床上卻翻來翻去也睡不著；不能深層入眠，經常在半夜醒來後，就再也無法入睡；想著白天煩心事，越想腦子越活躍，久久無法入睡；入睡時非常困難，即便睡著又一堆夢、或被夢驚醒，讓自己睡得不安穩。

專業的中醫師王建立就提醒，依照睡著後醒來的時間，身體給了哪些警訊。

23：00～1：00醒來

這是膽經阻塞的表現，這段時間醒來的人，通常是因為膽經的氣血不暢通，造成陰陽失衡。明明已經躺下，卻在這時候就醒來的人，要警惕自己，可能是膽受損的信號。

現在不少人都有睡眠問題。圖／摘自Pexels
現在不少人都有睡眠問題。圖／摘自Pexels

凌晨1：00～3：00醒來

這段時間醒來的人一定要注意的是肝臟帶來的健康訊號。因為這段時間通常與肝臟有著極大的關係，如果是肝火旺盛，往往會在這時候醒來。疲勞一整天，晚上休息時，血液鬱結、肝氣不通暢，才會導致突然醒來，就要注意肝臟帶來的健康警訊。

大家都想要一覺到天明。圖／摘自Pexels
大家都想要一覺到天明。圖／摘自Pexels

凌晨3：00～5：00醒來

這是肺的當令時間。如果經常在這段時間醒來，對於肺部的保養可能要努力起來。肺氣虛弱、肺火旺盛，等出現肺不舒服的狀況，都會從這時間給與反饋，也提醒吸菸會造成更大的肺部負擔，能戒掉就戒掉吧。

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