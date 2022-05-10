經痛影響肛門也抽痛…竟是「子宮內膜異位」惹禍

子宮內膜異位症是子宮內膜組織跑到子宮腔以外的地方，最常見症狀就是經痛，其次骨盆腔疼痛、肛門疼痛、性交疼痛等。經痛示意圖。（本報資料照片）

28歲李小姐，近一年經痛加重，服用止痛藥緩解疼痛不顯著，近幾個月還伴隨肛門疼痛，一會兒抽痛，一會兒刺痛，甚至月經乾淨仍持續肛門悶痛，一個月當中有一半的時間都在痛，就醫後康涵菁中醫師發現，可能是子宮內膜異位症，於是請她婦產科檢查，才確診為「子宮內膜異位症」且CA125也過高，透過針灸及中藥治療兩個多月，經痛及肛門不適感緩解許多、CA125也回復正常，且多年的便秘問題也一並解決。

子宮內膜異位症是子宮內膜組織跑到子宮腔以外的地方，最常見症狀就是經痛，其次骨盆腔疼痛、肛門疼痛、性交疼痛等。好發於25歲至45歲，「子宮內膜異位症」是造成女性不孕的最大兇手，異位在卵巢的稱「巧克力囊腫」，異位在子宮肌肉 層則稱「子宮腺肌症」。而子宮腺肌症病患約有4成患者會發生肛門疼痛現象，這是因為子宮後方是直腸，如果子宮內膜異位的病灶靠近直腸，就會感到肛門疼痛感與不適，有些患者甚至月經前及月經後，肛門口還在隱隱作痛，而誤以為是痔瘡在作怪。

中醫治療 解除「濕熱」症狀

子宮內膜異位症常常在骨盆腔裡面會有反復充血與發炎狀態，康涵菁中醫師表示，這在中醫觀點來看，是一種「濕熱」症狀，如果月經來時頻繁飲用黑糖薑茶來舒緩疼痛有可能是適得其反，因為子宮內膜發炎才會導致疼痛狀況，只有「清熱化瘀」、「行氣止痛」的中藥才能改善，常用龍膽瀉肝湯、血府逐瘀湯及澤蘭、 益母草、 牛膝、延胡索、 香附等方藥。肛門疼痛的患者藉由針刺位於薦椎處的「八髎穴」，可放鬆筋膜的緊張感，對於疼痛緩解有很好的舒緩效果。

藥饍補品 患者「不宜」飲用

子宮內膜異位患者大多有「濕熱體質」，所以康涵菁中醫師提醒，應避免過度服用補藥，如四物湯、中將湯、八珍湯、十全大補湯等均應避免，而平日飲食如薑母鴉、羊肉爐、麻油雞等等藥饍食補均應減少，另外，類雌激素食物吃的量也要有所節制，例如：山藥、雞睪丸、蜂王乳、大豆異黃酮、黃豆、紅肉等，偶爾吃點都沒有問題，但不適合一次吃太多。補品並不是完全不能吃，而是在適當時機吃，如體質較虛弱時，因此使用中藥前要先詢問醫師的建議。平時飲食方面少吃油炸燒烤食物，還須適時地排解壓力，可以藉由適當舒壓與運動來降低罹患子宮內膜異位風險。

緩解子宮內膜異位食療─芍藥甘草桃仁粥

成分：芍藥30克 甘草30克 桃仁10克 粳米50克

【製法】將上料洗凈，先將芍藥、甘草、桃仁煎湯取汁500毫升，加入粳米，文火煮成粥即可。

【用法】每日1劑，早晚當主食服用。

【功效】白芍，酸寒，養血斂陰，柔肝止痛；甘草，甘溫，健脾益氣，緩急止痛，桃仁活血化瘀改善瘀滯發炎情況，可以緩解子宮內膜異位引起的疼痛。

（本文取材自「健康醫療網」）