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改善失眠 試試穴道按摩

廖靜清
穴位按摩有助身體放鬆、緩和情緒，改善失眠或睡不好。(Getty Images)
穴位按摩有助身體放鬆、緩和情緒，改善失眠或睡不好。(Getty Images)

新冠肺炎嚴重影響每個人的生活節奏，包括睡眠障礙，因而陷入免疫力變差的惡性循環。中醫師指出，穴位按摩有助身體放鬆、緩和情緒，改善失眠或睡不好。

注重經絡養生 預防疾病

台灣遠距健康（WaCare）專家、緻宸中醫診所院長高羿宸說，穴位按摩是傳統醫學獨特治療方法之一，刺激人體穴位達到疏通經絡、消除疲勞、促進血氣循環，適用的病症廣泛。人體主要分成五大經絡：心經、腎經、脾經、膽經、肝經，與字面意思不同，心經指大腦、腎經為全身筋骨、脾經主管消化系統、膽經為排毒、肝經則是氣血，平時注重經絡養生，可以預防各種疾病發生。

每條經絡都有相對應的穴位，若要緩解頭痛、舒緩疲勞、紓壓、安神、助眠，高羿宸建議，可以在睡前，配合呼吸，常按壓太陽穴、百會穴、頭維穴、太衝穴等四大穴位，時間不宜過長，按壓三至五分鐘，有輕微痠脹感即可。

★太陽穴

太陽穴位於耳廓前面、前額兩側、外眼角延長線上方。配合深呼吸，以雙手中食指按揉太陽穴和眼周，可以緩解偏頭痛和眼睛疲勞，放鬆壓力。

★百會穴

百會穴位於頭頂正中央，在頭頂正中線與兩耳尖連線交叉點處。百會穴是全身氣流交匯之處，又稱為「萬能穴位」。按摩百會穴，有助舒緩疲勞、促進新陳代謝。

★頭維穴

頭維穴位於頭側部，額角髮際上0.5寸、頭正中線旁4.5寸處。頭維穴是維護頭部健康的穴位，以食指指腹揉按左右側頭維穴，可緩解因壓力或睡眠不足所致的頭痛。

★太衝穴

太衝穴位於雙腳腳背大拇趾和第二趾交接的凹陷處。因應緊張焦慮，可按壓左右腳的太衝穴，各按壓三至五分鐘，能解除壓力、安定焦躁的情緒。

小提點

高羿宸提醒，穴道按壓講求不傷身體、再講求效果，勿用力過多造成手指頭關節處的疼痛，變成反效果。

按摩穴位三重點

1、吃飽後勿立刻按摩，飯後半個小時或睡前進行較好。

2、穴道按壓並非愈用力、按愈久愈好，有點痠脹感即可。

3、按壓的手指移動勿過分摩擦表皮，以免破皮細菌感染。

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