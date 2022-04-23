皮膚如鏡子 反映五臟六腑健康問題

睡不好，臉色就會暗沉，易出現濕疹、脂漏性皮膚炎、長痘痘等皮膚問題。(本報資料照片)

皮膚是身體的一面鏡子，反映全身情緒，影響人的「喜、怒、哀、樂、悲、苦、驚」，也影響體內五臟六腑健康。

中醫看病從臉色開始看起，臉色顯現身體健康狀況，只要身體有任何不對勁，從臉色就可以觀察出來。

如果睡不好，臉色就會暗沉、氣色差、沒精神，人會顯得憔悴。當身體不好、抵抗力下降時，肝火旺，皮膚易出現濕疹、脂漏性皮膚炎、長痘痘等皮膚問題。

一個人的臉色蒼白，可能有貧血問題或大病過後，若是睡不好、工作量太大時，也易氣血不足而臉色發白；印堂發紅，心火旺，可能有偏頭痛、血壓 高等心血管問題。

臉色發黃時，脾胃濕氣重，影響水分代謝，可能腸胃不好；臉部的人中、眼眶下、唇邊、印堂額頭發青，則有氣喘、鼻過敏 等問題；皮膚如果黃中帶黑，可能與腎、肝有關，洗腎、肝硬化患者的印堂大多會發黑。

唇色也會影響整體臉色好壞，從中醫來看，不同的唇色，可以看出身體狀況好不好，若唇色過紅，是因為體內上熱下寒的關係，多婦科問題，也可能感冒、發燒、腸胃炎；唇色白，血液循環不好，血氧量不足，大多有貧血問題；若唇色青紫色，常是氣喘病人發作而呼吸不順，或是心臟不好的人，都會使唇色變成青紫色。

(諮詢／中醫師鄒瑋倫)