春季盛產韭菜 能降血壓、抗發炎

韭菜可促進血液循環，有心血管疾病、高血壓的人，很適合吃韭菜。（本報資料照片）

春天是韭菜盛產季節，自古韭菜有「起陽草」之稱，是中式料理常用的辛香料，可以入菜。台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，韭菜的營養價值高，屬於高鋅、高鉀、低鈉蔬菜，可促進血液通透、血液循環，因此有心血管疾病 者、高血壓 的人，很適合吃韭菜，不僅能夠降三高，更可以壯陽。

韭菜更富含維生素A、β胡蘿蔔及維生素E，抗氧化力高，劉怡里指出，春寒料峭，天氣忽冷忽熱，容易感冒生病，又有新冠病毒威脅，建議可以多吃當令的韭菜，具有預防病毒、抑制鼻子發炎、提升免疫力 等功效。尤其維生素A及E是細胞黏膜表層需要抗氧化功能的重要營養素，可以讓細胞膜結構健全，就不易罹患上呼吸道感染疾病或皮膚疾病。

韭菜有獨特的辛香味及嗆辣味，含有大量硫化素，因而有很強的抗氧化能力，具抑制發炎作用，可以防癌、預防血管阻塞。中醫來看，因韭菜有含硫化素，因此可以強精補陽、幫助血液循環，並有殺菌、活血化瘀的功效。

由於韭菜富含維生素A及E，劉怡里建議，宜入菜油炒烹調，習慣吃紅肉的人，很適合搭配吃韭菜，例如韭菜炒肉絲、韭菜水餃、韭菜豬血湯等。如果要吃涼拌韭菜，則可加一點油進去拌勻，有心血管疾病的人最適合食用韭菜料理，能夠輕鬆的抗氧化、抗發炎，提升免疫力、抑制病毒，預防感冒、降血壓又護心。