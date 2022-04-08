我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

非疾病性掉髮 壓力常是禍首

江良誠
圓形禿俗稱「鬼剃頭」，可能和壓力、免疫系統失調有關。（圖：南投醫院提供）
圓形禿俗稱「鬼剃頭」，可能和壓力、免疫系統失調有關。（圖：南投醫院提供）

奧斯卡影帝威爾史密斯不滿妻子掉髮改光頭造型開玩笑，憤而打頒獎人一巴掌，引起關注討論。醫師指出，壓力或免疫系統失調，免疫細胞攻擊自身的毛囊就可能導致落髮，不過患者控制免疫疾病、調整生活作息，適時安排運動、舒壓，落髮問題還是有機會改善。

南投醫院李瑜芬醫師提醒民眾，養成良好生活習慣，減少掉髮機率。（圖：南投醫院提供）
南投醫院李瑜芬醫師提醒民眾，養成良好生活習慣，減少掉髮機率。（圖：南投醫院提供）

台灣南投醫院皮膚科醫師李瑜芬說，掉髮原因有很多，非疾病導致落髮，在等待一段時間後，毛髮進入了生長期，便會再長回來，不經由藥物治療也能自行痊癒，但患者如果是因為糖尿病、甲狀腺功能、梅毒、自體免疫問題以及貧血等導致的掉髮，就要依醫師的指示，針對病患的症狀給予治療。

威爾史密斯妻子潔妲蘋姬罹患的是俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，李瑜芬說，圓形禿是頭部出現一塊多塊的掉髮，好發於年輕人，發生原因還不是很確定，一般認為是與壓力、免疫系統失調有關，導致淋巴球、白血球等免疫細胞攻擊了自身的毛囊，因此出現不自然落髮。

治療圓形禿會使用類固醇的藥膏來抑制毛囊發炎，狀況較嚴重者則會安排口服、注射類固醇，但如果患者掉髮處的邊緣沒有擴大，其實不需治療也能自行痊癒。

李瑜芬建議，病患應養成良好的生活習慣，作息應正常，找出壓力的來源，進而調整，並安排紓壓的方式，減少再次掉髮機率。

威爾史密斯 糖尿病 奧斯卡

上一則

7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

下一則

吃對食材戰勝失眠 營養師分享「好眠菜單」

延伸閱讀

丹佐華盛頓談奧斯卡掌摑事件 「那晚魔鬼逮到機會」

丹佐華盛頓談奧斯卡掌摑事件 「那晚魔鬼逮到機會」
動手的代價...威爾史密斯自傳電影 由搶手變乏人問津

動手的代價...威爾史密斯自傳電影 由搶手變乏人問津
威爾史密斯玩完了？ Netflix、索尼新片都喊停

威爾史密斯玩完了？ Netflix、索尼新片都喊停
威爾史密斯如何能翻身？娛樂圈律師建議靠這招

威爾史密斯如何能翻身？娛樂圈律師建議靠這招

熱門新聞

好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）

失語症比失智症還糟 醫師提醒預防只有「這一招」

2022-03-31 20:15
醫師林恆甫說明，吳姓病患經接受鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助，順利取出直徑約1公分黴菌球。（圖：長安醫院提供）

39歲男常聞到腐臭味好怕 醫挖出「一坨禍源」解危

2022-04-01 00:45
「獨臂刀王」王羽今於振興醫院辭世，享壽80歲。本報資料照片

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

2022-04-05 14:19
67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。圖／取材自imdb

布魯斯威利驚傳罹患失語症 三大症狀你一定要知道

2022-03-31 05:48
烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文（右）與劉姓男病患（左）合影。圖／烏日林新醫院提供

打完莫德納右胸像被車子輾過 52歲男忍5天險要命

2022-04-01 05:26
研究發現，少吃真的可以讓人健康長壽。圖為太極拳。(本報資料照片)

耶魯研究：少吃真的可以健康長壽

2022-04-07 02:00

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動