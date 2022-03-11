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春季養肝、調節情緒 精油釋壓養好精氣神

口述／法樂思芳療學院校長曾俐敏、文字整理／莊欣宜
精油搭配按摩有助身體調養。（記者陶滸／攝影）
精油搭配按摩有助身體調養。（記者陶滸／攝影）

中醫芳療逐年受到重視，主要是因為在身體保健方面，精油是現代人取得方便、應用較廣的方式之一。

精油是來自西方的草本芳香植物，使用蒸餾或壓榨方式萃取而成，其揮發特性能在身體裡竄得很快，若能將精油的性味、歸經和安全性搭配經絡使用，根據體質的寒熱升降去對應，就像是中醫的中藥草，運用得當，對身體是有幫助的。

養肝調節情緒

我們的身體就像一個小宇宙，與環境這個大宇宙，是跟著時節共同運行的。所謂的外呼吸，是指小宇宙跟大宇宙之間的氧氣交換，而小宇宙的內呼吸，指的是氣的流動，如果可以對應時節，調整內外達到平衡，身體就能保有好狀態，迎接生活的每個挑戰。

春季對應的是肝木系統，此時陽氣升發，需要靠肝氣來啟動五臟陽氣的運轉，稍有不協調，容易引發肝火旺，因此春季特別需要注重養肝和情緒的調節。

春季推薦精油

情緒舒緩方面可使用蠟菊精油。蠟菊是有名的化瘀油，不只是化身上瘀青的瘀，也可以化情緒的瘀，因此也被稱作回春精油，且對於養肝、利膽、護眼也適用。肝臟排毒方面，可使用羅馬洋甘菊精油，幫助情緒疏通、降肝鬱氣滯。想轉換好心情，可使用具有向陽特性的檸檬精油，可用於養肝、抗氧化，帶來愉悅感和希望感。

使用方法可將上述精油，各一滴加上5ml的植物基底油，調配成複配油，塗抹於肝臟區；或做頭部按摩使用，將精油塗抹於手指指腹，用手指代替梳子，用直梳的方式做梳頭動作，從前額梳到頭後方做按摩，有助於疏鬱通陽、氣血暢通，為今年的精氣神打好基礎。

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