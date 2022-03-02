現代人壓力大 學會紓解方法找回生活品質

減少「比較」更能減輕壓力，讓心靈處於舒服狀態。(Getty Images)

工作忙碌、照顧家庭、煩惱經濟問題等等，這兩年又加上疫情 的恐懼，現代人常時間處於壓力之下，心靈難以安頓。身心科醫師、營養師教你如何從轉念、飲食攝取，改善心理的不安、找回生活品質。

●用想像創造 自我的幸福瞬間

葉啟斌

台灣三軍總醫院精神醫學 科主任

現代人壓力大，容易產生恐懼或不安，是因為對現實產生「抗拒」，像曾被霸凌、被虐待，或是膝蓋疼痛等身體不適，「抗拒」導致分心、有雜念，進而產生壓力。每個人的「心理自我」，除了自己以外，包括父母、老師、同儕或同事、主管都會影響，雖可能留下傷口，但這些事成就了現在的自己，最好的方式就是「學習接受自己」。

當開始接受自己，可以用想像進入「幸福瞬間」，找回自己的幸福感。像是輕輕閉上眼，想像自己何時、何地能最放鬆心境，有些人喜歡到海邊或山上瀑布旁，在這場景中有誰能共享，以及該地點的空氣、溫度、味道如何，用想像連接感官，包括身體、皮膚、眼睛、鼻子、嘴巴的感受，最後回到內心「心理感受如何」，享受自己創造的幸福瞬間。

若不善於進入「幸福瞬間」的想像空間，可以試著放慢腳步，創造輕鬆自在的氛圍；此外「相信自己」就有力量，若不相信自己，內在會有很多衝突、矛盾，容易迷失方向，相信自己時，更能掌握自身優勢及能力，能更有效率應對事情。面對疫情，許多民眾產生恐慌、自律神經失調，甚至更難好好「與人相處」，他建議，除了做事，與他人維持友善關係更能增加和諧關係，再困難的事情都能迎刃而解。

●環境要放鬆 細嚼慢嚥多清淡

許為捷

台灣新光醫院營養師

吃得好心情也會好，許為捷表示，自己最注重「用餐環境」，應盡量避免慌亂、吵雜，也要細嚼慢嚥，從開始進食到大腦產生飽的感覺，大約需要20分鐘，若吃得太快恐會吃過量，也會導致胃酸過度分泌，對腸胃道造成負擔；許多民眾以外食為主，需注意避免過油、過鹹，像是吃泡麵隔天恐水腫，建議多清淡飲食，少油、少鹽，減少身體負擔，心情自然好起來。

許多人在壓力出現時，會想用「暴吃」來紓壓。情緒性進食往往只有當下能舒緩情緒，但吃完並不會心情變好，反而產生罪惡感、甚至變胖，建議民眾仍然要以「定時定量」攝取，不要不吃早餐、午晚餐報復性飲食，讓身體處在高高低低狀態。另外，應該多攝取維生素、礦物質及纖維素，還有全穀根莖類、當季蔬菜水果等，可促進腸道健康。

現代女性追求纖瘦外型，許為捷說，有些人會用少吃、補充乳清蛋白想增加肌肉 量，但卻不運動，導致肌肉流失速度快，呼籲民眾仍要維持運動。除了飲食，睡眠更重要，若睡得少精神差，且身體瘦體素分泌不足，也容易變胖，建議民眾要吃得好、睡得好，維持運動，讓身心靈都能更健康。

●減少比較心 不過度假設未來

洪暐傑

台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任

根據統計，疫情期間各科就診量下降，唯精神科就診數成長最多。反映民眾壓力增加、產生焦慮，原因是對未來不確定、會有很多的「假設」出現，甚至會有「如果疫情再來怎麼辦？工作會不會受影響？」的想法，自然產生壓力。未雨綢繆儘管好，但計畫趕不上變化，因此要學習「把握今天」。

疫情延續兩年多尚未平復，身為前線醫護的他，時常與「壓力」共處。只要看到疫情起伏，都會想著「是不是別回家，怕感染家人與孩子」，若突然因為病人增加，醫院需要提升醫療量能，每位醫護都得配合醫院排班，犧牲與家人相處時間，他直言「這些事真的想也想不完」，因此多半不浪費時間焦慮，而是勇敢應對，把握當下、過好今天。

此外，減少「比較」更能減輕壓力，讓心靈處於舒服狀態。有些人喜歡比較薪水；有人會比較自己的體力不如從前，像是病人中風後，埋怨手腳不如過往靈活，不斷比較讓他萬分痛苦。過去已無法改變，但可以珍惜現在所擁有，對往後人生有正面幫助。