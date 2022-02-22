塞車、久坐易憋尿 中醫推「金錢草」保健

蔡宗璟說，西醫一般以抗生素來治療泌尿道發炎，臨床上並無預防性的用藥，建議可以使用中藥「金錢草」做為預防性的保健。記者王駿杰／攝影

許多民眾出遊常會碰上塞車潮，出現坐車內急只好憋尿的問題，另外，假日親朋好友相聚也會因打牌久坐憋尿，泌尿道感染病例常升高，有中、西醫雙執照的醫師蔡宗璟建議，民眾若有類似狀況，可使用中藥「金錢草」做為保健。

蔡宗璟指出，憋尿細菌易繁殖而導致泌尿道感染，女性因泌尿道較短比男性更容易得到泌尿道感染，泌尿道感染症狀有頻尿、小便灼熱疼痛、血尿、下腹部不適，嚴重者還可能造成腎盂腎炎。

蔡宗璟說，西醫一般以抗生素來治療泌尿道發炎，臨床上並無預防性的用藥，建議可以使用中藥「金錢草」做為預防性的保健，使用上可以300公克的金錢草加入1000毫升的開水煮成茶來飲用，能預防泌尿道感染，腸胃功能較差者可加入1片生薑來一起煎煮，避免造成腸胃的不適。

金錢草味甘淡而性微寒，能清腎、膀胱及肝膽經溼熱，傳統上用來治療泌尿道發炎及排除泌尿道或膽結石，但寒性體質如怕冷、易疲倦、易腹瀉者，應請教過醫師後再使用會比較恰當。若已造成泌尿道感染，則應當再加入黃柏、薏苡仁等其他抑制發炎的藥物才能有效治療感染。

蔡宗璟說，他推薦名字討喜的中藥「金錢草」來預防泌尿道發炎，也預防尿路的結石，迴避了許多人過年不想吃藥的心理障礙，最後還是提醒民眾，上車前避免飲用過多液體，開車出發前再小解1次，盡量避免憋尿傷身。