頻檢查、狂洗手 強迫症該如何擺脫？

(取材自健康醫療網)

東西方都有與強迫行為相關的神話，例如東方的吳剛伐桂、西方的薛西弗斯推巨石，兩者都和死亡對抗有關，因而被處罰不斷做同件事。那麼，真實生活中，現代人為什麼會罹患強迫症呢？

一名30多歲的女性上班族個性追求完美，老是擔心私人訊息會夾雜在紙片、公文中洩露，習慣性將丟到垃圾桶的紙片或交出去的公文再取回檢查，明知這樣不行，她仍無法克制重複行為，造成工作時常延誤。甚至回到家裡，垃圾已打包丟到清潔車，她還追車要拿回來檢視。經醫師診斷為強迫症，接受藥物治療及心理輔導後，症狀逐漸改善。

重複行為 不想做卻停不了

臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師唐守志表示，強迫症約有1/4是在兒童及青少年階段發作，男生在10歲前發病機率較女生高，但成年後比例相當，35歲後很少發生。一般而言，強迫症原因不明，可能與遺傳體質、大腦神經迴路、心理與社會環境因素有關，通常是慢慢發生，據統計，產生強迫想法及行為到就醫治療，大約需7、8年時間。

強迫思考的英文為Obsession，字意為「著魔」，在精神醫學領域，可以是「想法、衝動或是心像（mental image）」。它是一種無法控制的「侵入性想法」，自身也不想要，為了轉移這種想法，出現了強迫行為（Compulsion）。由於強迫症的重複行為是無意義的白耗工，因此會受苦。

如何區分是正常行為，還是強迫症？像是有些人個性謹慎，出門都要檢查電器、瓦斯有無關閉；也有些人擺放物品一定要成雙成對。唐守志說，強迫行為除了明顯的重複動作，心裡活動如數數、默念、策畫過程等也算是。與正常行為「因為喜歡而去做」，強迫行為不同之處在於，自身「並不想做」，卻停不下來，因而受苦，形成惡性循環。醫學上還會加上客觀條件，如果強迫行為在一天裡占據大於１小時以上，影響日常生活、人際關係，並排除其他心理疾病，可診斷為強迫症。

四大類型 客製化治療

強迫症大致有四種類型，因人而異。一、清潔類：怕感染弄髒，會不斷洗手或不敢上公廁，曾有青少年因不敢上學校廁所而休學；二、整齊控：要求東西按順序、成對擺放；三、禁忌想法：不斷出現暴力或傷害影像，會突然大叫大罵；四、憂慮傷害：總是擔心災害會發生，例如不斷檢查瓦斯開關。

哪些人是高風險群？唐守志指出，通常是內顯性格的人，較容易難過、焦慮、孤單、負面思考；其次，神經迴路從皮質到紋狀體再連結到視丘的過程受到影響，也可能生病；此外，直系血親有強迫症，得到的機率較高。

根據研究，長期追蹤病人大約3、40年時間，未治療的人，隨著生命歷程變化，2成會改善症狀，仍有8成不會好轉。而接受藥物結合心理治療的人，約有3至6成的療效。唐守志說，精神疾病需量身訂做的客製化治療，目前藥物以抗憂鬱劑為主，劑量會比治療憂鬱或焦慮症強，治療時間也較長，病人需耐心配合，至少三個月，才能判別藥物劑量是否有幫助。而心理治療則採認知行為及精神動力取向治療，在研究上都有不錯療效。目前也有大腦深度刺激的新療法，仍在研究探討中，希望未來能提供治療的幫助。

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資料來源：健康醫療網

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