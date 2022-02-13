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6招「虎虎生風拳」 揮出虎年強身戰鬥力

任培豪（武林文創創辦人）
虎虎生風六招 第一招：猛虎下山四平穩 口訣：開步大馬，兩爪撲出 講解：哪怕下山我也穩如泰山，雙爪一出手到擒來。（圖：武林文創提供）
虎虎生風六招 第一招：猛虎下山四平穩 口訣：開步大馬，兩爪撲出 講解：哪怕下山我也穩如泰山，雙爪一出手到擒來。（圖：武林文創提供）

揮別辛苦的牛年，迎來活力十足的虎年，努力從疫情的衝擊中挺過來了，如同猛虎般勇敢奮起，在新的一年，武林文創帶領孩子一起揮出「虎虎生風」的拳法套路，擺脫去年的紛擾，迎接無限可能。

「虎」是威猛與充滿戰鬥力的象徵，可謂是十二生肖中最為凶猛的神獸了，在傳統民俗中，虎年似乎禁忌很多，但相對的，突破重圍的勇氣，也是我們應該具備的猛虎特質，勇於挑戰所有難關。

老虎是貓科動物中的王者，充滿神祕、力量、靈巧、衝勁，我們效法老虎的靈動，等待獵物的過程中充滿耐心伺機而動、撲向目標時是電光石火，跳躍翻滾的瞬間卻充滿穩定的力量。

今年是虎年，期許大家在新的一年站穩腳步、穩健向前，更希望以「虎」的特性風格來訓練下盤穩定與爆發力，因此推出象徵虎虎生風的「虎拳」，培養大家穩健步伐、強化平衡，並訓練霸氣十足的虎年功夫拳，不僅可以活動筋骨，同時強身健體，內外兼修，一舉數得。

「虎虎生風拳」中，我們結合了傳統武術招式與新年吉祥話，增加趣味性也富有教育意義，充分展現武德、五育的精神，精神抖擻打完一套虎年拳法，燃起滿滿的虎年戰鬥力。

●六招「虎虎生風拳」

第一招：猛虎下山四平穩

口訣：開步大馬，兩爪撲出

講解：哪怕下山我也穩如泰山，雙爪一出手到擒來。

虎虎生風六招 第二招：黑虎偷心抓好運 口訣：走一步弓箭步， 一手上架向前打 講解...
虎虎生風六招 第二招：黑虎偷心抓好運 口訣：走一步弓箭步， 一手上架向前打 講解：想像前方有金銀財寶，掀開寶箱盡入我手。（圖：武林文創提供）

第二招：黑虎偷心抓好運

口訣：走一步弓箭步，一手上架向前打

講解：想像前方有金銀財寶，掀開寶箱盡入我手。

虎虎生風六招 第三招：虎氣沖天除災厄 口訣：轉向另一邊，一手下蓋一手抓 講解：壞...
虎虎生風六招 第三招：虎氣沖天除災厄 口訣：轉向另一邊，一手下蓋一手抓 講解：壞運無法近我身，向上抓起就是行。（圖：武林文創提供）

第三招：虎氣沖天除災厄

口訣：轉向另一邊，一手下蓋一手抓

講解：壞運無法近我身，向上抓起就是行。

虎虎生風六招 第四招：如虎添翼平安年 口訣：一腳點地向後坐，兩手伸展往上撈 講解...
虎虎生風六招 第四招：如虎添翼平安年 口訣：一腳點地向後坐，兩手伸展往上撈 講解：向上伸懶腰，就算慵懶也很有氣質，也沒人小看我。（圖：武林文創提供）

第四招：如虎添翼平安年

口訣：一腳點地向後坐，兩手伸展往上撈

講解：向上伸懶腰，就算慵懶也很有氣質，也沒人小看我。

虎虎生風六招 第五招：虎虎生風滿吉祥 口訣：虛步向前大邁步，兩手向前撲出去 講解...
虎虎生風六招 第五招：虎虎生風滿吉祥 口訣：虛步向前大邁步，兩手向前撲出去 講解：新的一年迎向挑戰，不論何等風雨都看我乘風破浪向前衝。（圖：武林文創提供）

第五招：虎虎生風滿吉祥

口訣：虛步向前大邁步，兩手向前撲出去

講解：新的一年迎向挑戰，不論何等風雨都看我乘風破浪向前衝。

虎虎生風六招 第六招：抱虎歸山掌乾坤 口訣：兩手畫一圈，虛實難分辨 講解：挑戰過...
虎虎生風六招 第六招：抱虎歸山掌乾坤 口訣：兩手畫一圈，虛實難分辨 講解：挑戰過來我也能用智慧化解，借力使力叫我第一名。 （圖：武林文創提供）

第六招：抱虎歸山掌乾坤

口訣：兩手畫一圈，虛實難分辨

講解：挑戰過來我也能用智慧化解，借力使力叫我第一名。

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