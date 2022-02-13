6招「虎虎生風拳」 揮出虎年強身戰鬥力
揮別辛苦的牛年，迎來活力十足的虎年，努力從疫情的衝擊中挺過來了，如同猛虎般勇敢奮起，在新的一年，武林文創帶領孩子一起揮出「虎虎生風」的拳法套路，擺脫去年的紛擾，迎接無限可能。
「虎」是威猛與充滿戰鬥力的象徵，可謂是十二生肖中最為凶猛的神獸了，在傳統民俗中，虎年似乎禁忌很多，但相對的，突破重圍的勇氣，也是我們應該具備的猛虎特質，勇於挑戰所有難關。
老虎是貓科動物中的王者，充滿神祕、力量、靈巧、衝勁，我們效法老虎的靈動，等待獵物的過程中充滿耐心伺機而動、撲向目標時是電光石火，跳躍翻滾的瞬間卻充滿穩定的力量。
今年是虎年，期許大家在新的一年站穩腳步、穩健向前，更希望以「虎」的特性風格來訓練下盤穩定與爆發力，因此推出象徵虎虎生風的「虎拳」，培養大家穩健步伐、強化平衡，並訓練霸氣十足的虎年功夫拳，不僅可以活動筋骨，同時強身健體，內外兼修，一舉數得。
「虎虎生風拳」中，我們結合了傳統武術招式與新年吉祥話，增加趣味性也富有教育意義，充分展現武德、五育的精神，精神抖擻打完一套虎年拳法，燃起滿滿的虎年戰鬥力。
●六招「虎虎生風拳」
第一招：猛虎下山四平穩
口訣：開步大馬，兩爪撲出
講解：哪怕下山我也穩如泰山，雙爪一出手到擒來。
第二招：黑虎偷心抓好運
口訣：走一步弓箭步，一手上架向前打
講解：想像前方有金銀財寶，掀開寶箱盡入我手。
第三招：虎氣沖天除災厄
口訣：轉向另一邊，一手下蓋一手抓
講解：壞運無法近我身，向上抓起就是行。
第四招：如虎添翼平安年
口訣：一腳點地向後坐，兩手伸展往上撈
講解：向上伸懶腰，就算慵懶也很有氣質，也沒人小看我。
第五招：虎虎生風滿吉祥
口訣：虛步向前大邁步，兩手向前撲出去
講解：新的一年迎向挑戰，不論何等風雨都看我乘風破浪向前衝。
第六招：抱虎歸山掌乾坤
口訣：兩手畫一圈，虛實難分辨
講解：挑戰過來我也能用智慧化解，借力使力叫我第一名。
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