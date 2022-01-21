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過年健康吃 把握「三低一高」飲食原則

黃妙雲
年菜大魚大肉，小心熱量爆表，體重飆升。（本報資料照片）
年菜大魚大肉，小心熱量爆表，體重飆升。（本報資料照片）

農曆新年即將來臨，民眾團聚開心吃豐盛年菜和零食，小心熱量爆表，體重飆升好幾公斤。營養師強調，過年期間飲食的選擇相當重要，建議把握「三低一高」飲食原則，多吃蔬菜，零食先抓好食用分量，就能開心健康過好年。

年菜料理多加蔬菜

台灣亞東醫院營養科營養師陳煌其表示，不論是健康人、三高族群、想減重的人，年節飲食與平時健康飲食「三低一高」相同，也就是低油、低糖、低鹽、高纖的飲食原則，任何時候都不能鬆懈。

年菜往往都是高油、重口味的料理，烹調方式多油炸、多醬汁，像紅燒、糖醋、蜜汁等，熱量會不知不覺增加，造成身體更多的負擔。陳煌其建議，年菜應盡量選擇清蒸、烤、煮等烹調方式，就能降低攝取太多的熱量。

許多年菜都是大魚大肉，較低蔬菜比例。陳煌其建議，可以在料理裡多加入一些蔬菜，像蹄膀裡可加入青江菜或竹筍等增加蔬菜含量。

盡量避免飽和性脂肪高的食物，如動物皮、肥肉、豬油等；佛跳牆常見芋頭等澱粉、鵪鶉蛋等，可加入多纖維的白木耳；羹湯加入白菜和豆腐等食材，也可選擇芥菜，不僅應景、也能多攝取到青菜，相當健康。

火鍋湯底最好清淡

除夕的圍爐，許多家庭會選擇吃火鍋，陳煌其表示，火鍋湯底宜清淡為主，像蔬菜湯、昆布湯等，避免豚骨湯、麻辣湯等較高油脂含量的湯；食材選擇以天然食材為佳，避免加工食品，例如火鍋料等；沾醬建議使用醋、淡醬油搭配天然辛香料，如蔥、蒜等。

零食抓好食用分量

過年時少不了滿桌的零食、餅乾等，常見開心果、洋芋片等零食，熱量密度高，常會嘴饞不知不覺吃下額外熱量；陳煌其建議，先將預計要吃的分量裝在容器裡，將容器裡的食物吃完就好，這樣較能控制好攝取量，以免不小心吃太多。

家人與朋友聚會時免不了喝酒，但飲酒還是適量即可。陳煌其提醒，尤其高三酸甘油脂和痛風病人，飲酒過量會加重疾病的程度；酒精是高熱量食物，肥胖與糖尿病人宜避免。

建議選擇喝無糖茶、麥茶、花茶等，取代汽水、可樂等軟性飲料，以減少多餘的熱量攝取。

慢性病患 過年飲食注意事項

糖尿病

糖友要注意會直接影響血糖的碳水化合物攝取，像冬粉、地瓜、芋頭、馬鈴薯、南瓜、山藥等根莖類食物，如果吃到這些食物則飯量就要減少。勾芡、糯米類食物屬於高升糖指數（高GI）食物，也要盡量避免。

高血壓

高血壓病友勿攝取過多高鹽分食物，如多醬汁烹調的料理及滷汁、醃製品等，應多攝取蔬果，若合併糖尿病，水果一天控制在兩個拳頭大即可。

腎臟病

腎臟病友要注意蛋白質與礦物質的攝取，遵守低蛋白飲食的原則，可食用冬粉、米粉、粄條等取代白米飯。也要避免吃過多的滷汁、醃製品等高鹽分食物，以及含磷多的加工類食品等。

高脂血症

高膽固醇血症的病友要減少攝取高飽和脂肪食物，如動物皮、肥肉、豬油等，烘焙類食物、酥脆的食物都應該要避免。高三酸甘油脂患者則要少攝取油炸、精製糖及酒精等食物。開心果、腰果等堅果，一天最好控制在5至6顆即可。

痛風

高油、高蛋白、高普林、酒精是引起急性痛風的危險因子，所以痛風患者應避免油炸食物及大魚大肉。最重要是避免飲酒，以免造成尿酸的堆積，導致急性痛風。

蔬菜 高血壓 糖尿病

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