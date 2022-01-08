忽略慢性病管理 小心腦中風、心肌梗塞猝死

照服員工作很辛苦，醫師呼籲，除定期健檢，不能忽略慢性病管理。（本報資料照片）

近期台灣陸續發生照服員猝死事件，一名59歲男照服員因出血性腦中風 死亡，另一位年僅33歲的女照服員因心肌梗塞離世，還留下十歲的兒子。醫師呼籲，民眾除定期健康檢查，不能忽略慢性病管理，尤其中壯年時期應「超前部署」，從健康飲食、充足睡眠做起，減少罹病或意外發生。

天主教失智 老人基金會社工主任陳俊佑表示，照服員年齡約莫從30至50歲皆有，相較在養護機構的照服員須輪三班，居家照服員可以自由接案，但用餐時段相對不固定，甚至多半以外食為主，要均衡飲食不容易，運動頻率也不高，「照服員工作很辛苦，要搬病人或打掃，但那是勞動不是運動。」

陳俊佑近年提倡「慢性病管理」，他表示，雖近年政府努力推各類疾病篩檢，但慢性病人數並未下降，很多年輕、中壯族長期工作壓力大，睡眠不足等，都可能埋下慢性病隱憂，到老年就是高危險族群，呼籲應從現在開始學習認識慢性病，並改變生活型態。

林口長庚紀念醫院高齡醫學暨一般內科主治醫師陳英仁表示，男性超過45歲、女性更年期後，皆要特別注意心血管危險因子，包括糖尿病、高血壓 、肥胖、高膽固醇、腎臟功能不全、抽菸或久坐不運動等，都可能造成生命危害。

陳英仁指出，健康檢查可了解自身健康狀況，沒有特殊疾病的民眾，建議30至50歲每3年1次、50至60歲每兩年1次、60歲以上須每年1次，定期監測血壓、血糖、膽固醇、血脂肪、尿酸、貧血等生理徵象，有相關家族史也要注意，另須搭配飲食、運動，才能有效健康促進。